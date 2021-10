Kampery biją rekord - jest październik, a już jest ich więcej niż w zeszłym roku. Skąd ta popularność?

Więcej treści motoryzacyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Pandemia, która towarzyszy nam od początku 2020 roku zmieniła bardzo dużo, w tym model podróżowania. Wiele krajów zamknęło granice przed turystami, podróże stały się bardziej skomplikowane, a wiele osób porzuciło plany o dalekich wojażach na rzecz zwiedzania tego co bliższe i bezpieczniejsze. I nagle przypomnieliśmy sobie o kamperach. Domach na kółkach tak modnych pod koniec ubiegłego wieku.

W zeszłym roku producenci zaobserwowali ogromny spadek rejestracji nowych samochodów osobowych i dostawczych. Jednak dla producentów samochodów kempingowych czas ten okazał się jednak całkiem łaskawy. W obliczu pandemii, podobnie jak zwiększyła się atrakcyjność rodzinnych ogródków działkowych, wyraźnie wzrosła popularność kamperów. W 2020 roku padł rekord, ale już w pierwszym półroczu bieżącego roku został pobity.

Polacy kupują kampery na potęgę

Jak ustalił Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, od stycznia do września tego roku zarejestrowano w Polsce 1 628 nowych kamperów, to o 119 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Podobnie wysoki wynik (1 617 pojazdów) odnotowano w sektorze importowanych kamperów. W tym przypadku wzrost jest jednak niższy i wynosi 27 proc. Podliczając cały rynek, w tym roku na polskich drogach pojawiło się już 3 245 kamperów.

Ciekawie prezentują się rejestracje samochodów kempingowych w poszczególnych regionach Polski. Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców opracowanych przez SAMAR, najwięcej kamperów zarejestrowano w Wielkopolsce (506 sztuk), nieco mniej na Mazowszu (465 szt.) i Śląsku (457 szt.). Na drugim końcu listy jest województwo podlaskie - zarejestrowano tam zaledwie 43 pojazdy tego typu.

Więcej informacji wraz z rankingami TOP10 marek dla samochodów nowych i używanych prezentuje poniższa infografika.

Na rynku kamperów często jednoznacznie wskazać liderów sprzedaży z powodu drobnego zamieszania w statystykach. W CEP czasami podawana jest nazwa producenta pojazdu, który stanowił bazę do zabudowany, a czasami wpisuje się producenta samej zabudowy. Tak prezentują się oficjalne dane na pierwszą połowę 2021 roku:

Roller Team - 198 szt. Benimar - 190 szt. Volkswagen - 175 szt. CI - 90 szt. Dethleffs - 73 szt. Chausson - 64 szt. Adria - 41 szt. Westfalia - 27 szt. Hymer - 27 szt. Capron - 26 szt.

