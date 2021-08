Boom na kampery trwa w najlepsze. Jakie prawo jazdy? W rubryce "F" masz odpowiedź

Sprzedaż i import kamperów bije rekordy

Dzisiaj rano informowaliśmy o rekordowej sprzedaży kamperów w Polsce. Rekordy padły już w 2020 r., kiedy to pandemia napędziła rynek samochodów kempingowych - Polacy mieli dość restrykcji i zamkniętych hoteli, a kamper daje możliwość spędzenia ciekawego urlopu bez oglądania się na większość obostrzeń. W 2021 r., żeby pobić rekordowy wynik 2020 r. (cały) wystarczyło sześć miesięcy. Od stycznia do końca czerwca zarejestrowano dokładnie 1 195 takich samochodów, czyli aż o 152 proc. więcej niż w porównywalnym okresie zeszłego roku. Do tego doszło używanych 1 162 kamperów zaimportowanych do kraju. Jeśli porównanym pierwsze półrocze tego roku do poprzedniego, to odnotowano 65-procentowy wzrost. Rozwijają się także wszelkiego rodzaju wypożyczalnie.

Prawo jazdy kategorii B. Kampery i nie tylko

Posiadacz prawa jazdy kategorii B może jeździć samochodami osobowymi lub małymi dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony. DMC na poziomie 3,5 tony naprawdę sporo i nie zawęża naszych uprawnień do klasycznych osobówek. Na kategorii B możemy jeździć kamperami, a na pewno większością dostępnych w Polsce. Z prawem jazdy kategorii B możecie wynająć/kupić już naprawdę dużego kampera i swoim własnym domem na kołach ruszyć w podróż. Czym jeszcze można jeździć na B? Choćby:

Małymi dostawczakami. I nie chodzi tu wcale o kombivany (np. popularne Kangoo) czy użytkowe wersje samochodów pokroju VW Transportera o długości 5,0-5,3 m. Ze "zwykłym" prawkiem możemy już jeździć tymi naprawdę sporymi autami klasy Sprintera czy Craftera.

Pikapami. Nie tylko tymi znanymi z europejskich ulic. O ile nie mamy na myśli ekstremalnych wersji, to na B załapią się także pikapy o numer większe, które znamy z amerykańskich filmów.

Małymi busami i największymi vanami. Ważne, żeby mieściły się nie tylko w DMC, lecz także mogły na pokład zabrać nie więcej niż dziewięć osób z kierowcą. Na większą liczbę pasażerów trzeba już mieć prawo jazdy na autobusy.

Jazda kamperem na prawie jazdy B - kluczowa jest rubryka "F"

Dopuszczalną masę całkowitą pojazdu określono w ustawie Prawo o ruchu drogowym. DMC oznacza łączną masę pojazdu lub zespołu pojazdów wraz z masą ładunku i osobami podróżującymi deklarowaną jako dopuszczalną na drodze procesu homologacyjnego. Znajdziecie ją w dowodzie rejestracyjnym swojego samochodu w rubryce "F". To właśnie w tej rubryce możecie sprawdzić DMC. Jeśli przekracza 3500 kg, to oznacza, że potrzebujecie wyższego prawa jazdy niż B.

Cały rok w sześć miesięcy. Polacy (dosłownie) rzucili się na kampery

Czy każdym kamperem można jeździć na B?

Zawsze przed wynajęciem albo zakupem kampera upewnijcie się, jakie ma DMC. To od tego parametru zależy, czy możecie prowadzić dany pojazd na prawo jazdy kategorii B. Większość oferowanych w Polsce kamperów spokojnie zmieści się w tym limicie. Pamiętajcie jednak, że na rynku dostępne są znacznie większe kampery niż te, które zwykle widujemy na polskich drogach. W ogromnych i luksusowych domach na kołach kochają się przede wszystkim Amerykanie, ale takie giganty jeżdżą też po Europie. Może się więc zdarzyć, że wybrany przez was kamper będzie zbyt duży, żeby legalnie jeździć nim z uprawnieniami B. Dlatego zawsze sprawdźcie, czy możecie prowadzić tak duży pojazd.

Jazda kamperem bez dobrego prawa jazdy - kara, mandat

Kierowca, który jedzie bez prawa jazdy (uprawnień), a zostanie złapany przez policję musi się liczyć z bardzo surowym mandatem. Ten wynosi w Polsce 500 złotych i zero punktów karnych. Przy rażącym naruszaniu przepisów, a za takie można uznać poruszanie się pojazdem, do którego nie mamy uprawnień, policjant może zdecydować się na przekazanie sprawy do sądu. Wtedy kierowcy grozi już poważna grzywna. Sędzia może ukarać go grzywną w wysokości do 5000 złotych, a także orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Zatrzymany przez policję kierowca bez uprawnień dostanie także zakaz prowadzenia dalszej jazdy. Musi przekazać pojazd osobie z odpowiednimi uprawnieniami albo zostawić go w bezpiecznym miejscu. Co w sytuacji, kiedy do zatrzymania doszło np. na drodze szybkiego ruchu? Jeśli nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu, to ten musi zostać odholowany. Oczywiście na koszt kierowcy.

