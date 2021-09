Ostatnie dwa miesiące na zredukowanie liczby punktów karnych. Od grudnia wielkie zmiany

Zobacz wideo Co się zmieni od grudnia 2021? Jak wzrosną mandaty?

Policja karząc nieprzepisowych kierowców za przewinienia na drodze nakłada zazwyczaj mandat oraz punkty karne. Konsekwencje są więc podwójnie surowe, bo poza karą pieniężną, do konta kierowcy dopisywane są kolejne punkty. Jednorazowo można ich dostać maksymalnie 10.

Problem w tym, że po otrzymaniu określonej liczby punktów kierowca traci prawo jazdy. Osoby, które egzamin zdały mniej niż rok temu mogą otrzymać maksymalnie 20 punktów, a bardziej doświadczeni kierowcy 24 punkty. Zdobycie kolejnego punktu oznacza już utratę uprawnień.

Zmiany uderzą po kieszeni i... ułatwią utratę prawa jazdy

Tymczasem rząd szykuje ogromne zmiany w taryfikatorze, które wejść w życie mają już 1 grudnia. Od tego dnia kierowcy za przewinienia na drogach zapłacą jeszcze więcej (i to podwójnie, bo mandaty wpłyną na wysokość składki OC), ale znacznie łatwiej pozbędą się prawa jazdy, w przypadku łamania przepisów ruchu drogowego.

Co prawda maksymalna liczba punktów karnych, które mogą zgromadzić na koncie kierowcy od grudnia pozostanie taka sama, jednak utrata "prawka" może być konsekwencją już drugiego mandatu. Maksymalna liczba punktów, które będzie można jednorazowo zdobyć wzrośnie z 10 do 15.

Co więcej, punkty będą automatycznie kasowane nie po roku od zdobycia, jak jest obecnie. Z konta kierowcy będą znikać dopiero po dwóch latach, ale od zapłacenia mandatu, co ma zmotywować kierowców do szybszego opłacenia kary.

Jedno szkolenie to 6 punktów mniej

Najbliższy czwartek to ostatni dzień września, a to oznacza, ze do wprowadzenia zmian zostaną dokładnie już tylko dwa miesiące. Można zatem spodziewać się, że wielu kierowców wykorzysta ten czas, aby pozbyć się punktów karnych i zmniejszyć ryzyko utraty uprawnień po zmianach.

Obecnie można to zrobić w prosty, stosunkowo szybki i dość tani sposób. Wystarczy zapisać się na szkolenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Szkolenie trwa 6 godzin lekcyjnych, kosztuje stosunkowo niewiele - 350 zł. Kurs ma za zadanie uświadomić kierowcę, jak niebezpieczne jest łamanie przepisów na drodze i jakie konsekwencje (poza samym mandatem) grożą w przypadku niebezpiecznej jazdy.

Ukończenie szkolenia jest potwierdzane przez WORD odpowiednim zaświadczeniem, na podstawie którego policja kasuje z konta kierowcy 6 punktów karnych. Ale - co ważne - tylko pod warunkiem, że posiada on prawo jazdy dłużej niż rok.

Tu jednak ważna informacja - nie można zrobić kilku kursów i obniżyć liczby punktów do zera. W szkoleniu można wziąć udział jedynie raz na pół roku. To oznacza, że przed wejściem nowych przepisów będzie można zredukować liczbę punktów jeszcze tylko raz. Od grudnia taka możliwość zostanie już wycofana.