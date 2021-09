12x15 pkt, 1x13 pkt i 7x10 pkt - tak ma wyglądać nowy taryfikator punktów karnych. Wejdzie w życie 1 grudnia

Dziś miało odbyć się pierwsze sejmowe czytanie gotowego projektu zmian w kodeksie mandatów i kodeksie punktów karnych (zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym), które mają wejść w życie 1 grudnia tego roku. W ostatniej chwili datę pierwszego czytania przesunięto. Powód? Jeszcze nieznany, ale może to oznaczać, że w projekcie pojawią się drobne poprawki. Nie ma jednak co spodziewać się drastycznych zmian - nowe kary przewidziane dla kierowców łamiących przepisy drogowe będą bardzo surowe.

Nowy taryfikator punktów karnych 2021

W załączniku nr 1 do projektu ustawy znajdujemy "wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczba punktów odpowiadająca tym naruszeniom". Innymi słowy, to projekt nowego taryfikatora punktów karnych, który ma zacząć obowiązywać już 1 grudnia, czyli za nieco ponad dwa miesiące. Znajdziemy w nim m.in. 12 wykroczeń zagrożonych 15 punktami karnymi - to nowa, górna granica punktów karnych (dziś wynosi ona 10 punktów).

Poniżej prezentujemy pełną treść załącznika nr 1, rozpoczynając od wykroczeń o najcięższej wadze.

15 – wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi

15 – przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym

15 – przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym

15 – omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym

15 – niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym

15 – niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia

15 – niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu

15 – nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża

15 – nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu

15 – naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi

15 – kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

15 – kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu

13 – przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h

10 – przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h

10 – nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku

10 – naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej

10 – naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

10 – naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczenie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało ukończone

10 – przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 1o osób lub więcej

Od 1 do 10 pkt – przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 1-10 (lub więcej) osób

8 – zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu

8 – używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

8 – niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych; sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym; sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

8 – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom

8 – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym

8 – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej

8 – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

8 – nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania

8 – niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania"

8 – naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

8 – naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

8 – naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach

8 – naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

8 – naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi

8 – naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie

7 – nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania

6 – zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym

6 – wyprzedzanie z niewłaściwej strony

6 – wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

6 – spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu

6 – przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami

6 – przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 21 do 30 km/h

6 – niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop"

6 – naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych

6 – naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było uszkodzenie mienia lub naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni

6 – naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które nie spowodowało uszkodzenia mienia oraz obrażeń ciała

6 – naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

6 – jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych

5 – niezastosowanie się do znaku P-4 „linia podwójna ciągła"

5 – niezastosowanie się do znaku C-1 do C-12 „nakaz jazdy…"

5 – niezastosowanie się do znaku B-21 „zakaz skręcania w lewo" lub B-22 „zakaz skręcania w prawo"

5 – niezastosowanie się do znaku B-2 „zakaz wjazdu"

5 – niezastosowanie się do znaku B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach"

5 – niezastosowanie się do znaków P8a do P8c „strzałka kierunkowa"

5 – niezastosowanie się do znaków F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania

5 – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze

5 – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu

5 – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu

5 – nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu

5 – niestosowanie się do znaków P-18 „stanowisko postojowe" i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 „koperta" i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b

5 – niestosowanie się do znaków D-18 „parking" lub D-18b „parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

5 – naruszenie zakazu zawracania

5 – naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w w ręku

5 – kierowanie pojazdem nie mając do tego uprawnień

5 – ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu

4 – przewożenie pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych

4 – niezastosowanie się do znaku B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"

4 – niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w tunelu, niezależnie od pory doby

4 – niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł od zmierzchu do świtu

3 – zakrywanie (zasłanianie świateł) oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne

3 – wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia

3 – przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 11 do 20 km/h

3 – pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia

3 – niezastosowanie się do znaku B-3 do B-7 „zakaz wjazdu…"

3 – nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie

3 – naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie rolniczej, jeśli: osoby znajdują się między ładunkiem a przednią ścianą przyczepy

3 – naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie rolniczej, jeśli: liczba osób przekracza 5

3 – korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami

2 – wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministerstwu Obrony Narodowej

2 – utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru

2 – omijanie pojazdu z niewłaściwej strony

2 – niezastosowanie się do znaku B13 do B19 „zakaz wjazdu…"

2 – niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

2 – niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w okresie od świtu do zmierzchu

2 – niestosowanie się do znaków B-35 „zakaz postoju", B-36 „zakaz zatrzymywania się", B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste", B-38 „zakaz postoju w dni parzyste" lub B-19 „strefa ograniczonego postoju"

2 – naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie

2 – naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01 – E 05 i E 08, C 07 – C 16, C 17 i C 18

2 – naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych tylnych

2 – naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych przednich

2 – naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01 – E 05 i E 08

2 – naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

2 – naruszenie przez kierującego pojazdem obowiązku używania kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym

2 – naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju z wyjątkiem naruszenia określonego kodem H 21 (zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu)

2 – naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne

2 – naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym

2 – naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem

2 – naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej"

2 – jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

1 – ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic

1 – niezastosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych

1 – naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego innym pojazdem

1 – naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem

1 – kierowanie pojazdem pomimo dopuszczenia pojazdu do ruchu

W projekcie nowych kar dla kierowców wpisano, że maksymalna, skumulowana liczba punktów karnych, będzie wynosić 15. Innymi słowy, jeśli policja udowodni kierowcy popełnienie kilku wykroczeń, to nie będzie mogła ukarać go większą niż 15 liczbą punktów karnych. Dotyczy to np. sytuacji, w której nieoznakowany radiowóz zarejestruje więcej niż jedno wykroczenie.

W parze z rewolucją w taryfikatorze punktów karnych pójdą drastyczne podwyżki mandatów, które są wycelowane szczególnie w tych kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość, dopuszczają się niebezpiecznych zachowań względem pieszych i wsiadają za kierownicę, będąc pod wpływem alkoholu. Zmiany w mandatach podsumowaliśmy w poniższym wideo, a bardzo szczegółowo opisaliśmy je w poniższym artykule.