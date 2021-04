Jak skasować punkty karne? 6 godzin szkolenia i 6 punktów mniej

System karania kierowców w Polsce jest skonstruowany w taki sposób, że wraz z mandatem otrzymują oni punkty karne za najważniejsze wykroczenia. Ile mogą ich uzbierać? Prowadzący posiadający uprawnienia krócej niż rok, ma limit na poziomie 20 punktów karnych. Osoba, która zdobyła prawo jazdy więcej niż rok temu, otrzymuje możliwość uzbierania 24 punktów karnych. Co się stanie po przekroczeniu tej ilości? Stary kierowca będzie musiał wykonać badanie psychologiczne i zdać egzamin. Młody cofnie się do poziomu "zero" - będzie musiał zacząć od kursu na prawo jazdy.

Jak skasować punkty karne? Poprzez szkolenie w WORD

Punkty karne dopisywane do konta kierowcy na szczęście nie są bezterminowe. Kasują się automatycznie po roku od popełnienia wykroczenia. Oczywiście prowadzący niebezpiecznie zbliżający się do limitu może nie chcieć aż tyle czekać. Co może zrobić? Istnieje możliwość skasowania punktów karnych. A metodą jest szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego organizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy. Co musisz wiedzieć?

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego ma proste zadanie - powinno uświadomić prowadzącemu skutki niebezpiecznych i niezgodnych z przepisami zachowań na drodze. Kurs trwa 6 godzin lekcyjnych. W ich trakcie omawiane są takie zagadnienia jak główne przyczyny wypadków w Polsce, skutki zdarzeń drogowych czy psychologia związana z zachowaniami kierowcy.

Po zakończeniu szkolenia prowadzący otrzymuje zaświadczenie wydane przez dyrektora WORD-u. Jednocześnie informacja o odbyciu szkolenia jest przesyłana do policji - na jej podstawie Komendant Wojewódzki Policji podejmuje decyzję o ściągnięciu z konta konkretnego kierowcy 6 punktów karnych.

Jak skasować punkty karne? Musisz spełnić pewne warunki!

Jak skasować punkty karne podczas szkolenia w WORD-zie? Najpierw prowadzący musi spełnić kilka warunków formalnych. Po pierwsze udział w szkoleniu nie przysługuje młodym kierowcom - tym, którzy nie mają prawa jazdy dłużej niż rok. Po drugie przystąpić do kursu można tylko w przypadku, w którym nie przekroczyło się dostępnego limitu punktów karnych. Po trzecie na kursie nie można pojawić się częściej niż raz na 6 miesięcy. Po czwarte uczestnictwo w szkoleniu jest płatne - opłata jest jednakowa w całym kraju i wynosi 350 złotych.