Futurystyczny Hyundai Staria jednak trafił do Europy. Kosztuje "jedyne" ćwierć miliona złotych

Hyundai Staria, choć wygląda jak koncept z przyszłości, trafił do sprzedaży. Do sylwetki vana udało się przemycić nowoczesne linie, tworząc luksusowy samochód służący do przewozu kilku osób. To wręcz salon na kołach. Na pokładzie znajdują się wygodne, szerokie "kapitańskie" fotele, wiele multimediów oraz rozkładane stoliki w tylnej części pojazdu.

Napęd na cztery koła w minivanie

Hyundai Staria został wyposażony w silnik 2.2 CRDI o mocy 177 KM i maksymalnym momencie obrotowym 430 Nm. Auto występuje w dwóch rodzajach napędu - na przednią oś lub na wszystkie cztery koła. Standardem jest ośmiobiegowa automatyczna przekładnia.

Hyundai Staria 2021 Hyundai

Dwie wersje wyposażenia

Hyundai Staria będzie oferowany w dwóch wersjach wyposażenia - luksusowej i takiej "dla ludzi". W Niemczech pojawiła się właśnie topowa odmiana Signature. Auto kosztuje 56 150 euro, czyli ponad 257 tys. zł.

Staria samochodem autem siedmioosobowym (pierwszy i drugi rząd siedzeń to pojedyncze fotele, natomiast z tyłu znajduje się trzyosobowa kanapa). Pierwsze cztery miejsca wyposażono w podgrzewanie i wentylację, a wnętrze wykończono skórzaną tapicerką Nappa. Nie zabrakło zaawansowanych multimediów i systemu nagłośniania Bose. Wersja Signature ma niemal wszystko. Jedyną opcją dodatkową jest szklany panoramiczny dach, który wymaga dopłaty 1200 euro.

Tańsza, bazowa wersja, ma trafić do oferty koreańskiego producenta w przyszłym roku. Bardziej rodzinna aniżeli luksusowa Staria będzie kosztować około 40 tys. euro.

Hyundai Staria 2021 Hyundai

Hyundai Staria 2021 Hyundai