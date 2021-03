Hyundai Staria w pełnej krasie - mamy dużo zdjęć. Luksusowy van podbije rynek

Bo szanse na to są małe. Rynek vanów i busów w Polsce nie jest zbyt rozwinięty a potrzeby, które się pojawiają, z powodzeniem zaspokajane są przez Mercedesa Klasy V, Volkswagena Multivana, czy trojaczki Stellantisa - Citroena Spacetourera, Peugeota Travellera i Opla Zafirę Life. W Azji tego typu samochody robią jednak furorę, a Hyundai Staria ze swoim wyglądem i luksusowym wykończeniem może mocno namieszać na tamtejszym rynku.

Minivan z kosmosu

Hyundai Staria nie wygląda jak typowy minivan, do których przyzwyczaili nas producenci na europejskim rynku. Hyundai pokazał, że nawet tak foremne nadwozie można ubrać w futurystyczne detale i sprawić, żeby nie wyglądało nudno. Pas świetlny przez całą szerokość frontu i "pikselowe", umieszczone nisko reflektory to coś, czego na rynku nie ma, ale jednocześnie nawiązanie do najświeższych propozycji z Korei (np. nowego Tucsona, który naprawdę wygląda jak statek kosmiczny). Do tego błyszczący, siatkowy grill, 18-calowe felgi, panoramiczne okna czy kształt przodu przypominający słynne japońskie pociągi TGV (albo nasze Pendolino, jak kto woli). A przypomnę, że nadal patrzymy na minivana.

Hyundai wprowadza do oferty luksusowego vana. W Azji Staria zrobi furorę

Hyundai Staria - wnętrze

Hyundai oficjalnie podkreśla, że wnętrze Starii było inspirowane... statkami kosmicznymi. Faktycznie kabina jest bardzo przestronna i futurystyczna - na środku znalazł się wyświetlacz o przekątnej 10,25 cala, a lewarek od skrzyni biegów zastąpiono przyciskami. Standardowo samochód zabiera na pokład siedem osób (wówczas w drugim rzędzie mamy dwa obszerne, "kapitańskie" fotele), ale producent przewidział też konfigurację 9-cio i 11-osobową. W wersji mogącej przewieźć dziewięć osób można odwrócić drugi rząd foteli tyłem do kierunku jazdy tworząc przyjemną przestrzeń biznesową. W odmianie 11-osobowej mamy dwa fotele z przodu, trzyosobową kanapę w drugim rzędzie siedzeń, dwa fotele w trzecim i ponownie trzy w czwartym.

Im dłużej patrzę na Hyundaia Staria tym bardziej nabieram przekonania, że wersja ta nie pojawi się w Europie. I tym bardziej tego żałuję. Jednak w Polsce nie ma zbyt dużego popytu na takie samochody, a ten który jest zadowala się modelami MPV (z ang. multi purpose vehicle) które są w sprzedaży.

