Zasady wjazdu do Hiszpanii. Zniknął stan alarmowy, ale obostrzenia wciąż są ostre

Podróż do Hiszpanii własnym samochodem może być sporym wyzwaniem. Powód? Polskę i ten kraj dzieli w końcu blisko 2200 kilometrów. A tak duży dystans sprawia, że trasę może pokonać albo co najmniej dwóch kierowców na zmianę, albo konieczny jest nocleg po trasie. W roku 2021 to jednak nie jedyny problem. Bo Hiszpania przez długi czas była jednym z ważniejszych ognisk koronawirusa. To z kolei wiąże się z funkcjonowaniem w tym kraju obostrzeń. Jakich? Zaraz o nich opowiemy.

Zasady wjazdu do Hiszpanii. O czym pamiętać?

W chwili obecnej Polska znajduje się na bezpiecznej liście krajów Unii Europejskiej przygotowanej przez MSZ Hiszpanii. I oznacza to mniej więcej tyle, że nasi rodacy mogą swobodnie dostać się do tego kraju. Kiedy na granicy będą musieli okazać unijny certyfikat Covid lub zaświadczenie potwierdzające pełny cykl szczepienia, negatywny wynik testu albo fakt przebycia choroby? Przede wszystkim wtedy, gdy wcześniej na dłużej zatrzymają się np. w jednym z ryzykownych rejonów Francji.

Co ważne, z obowiązku zwolnione są dzieci do 12. roku życia, a same zaświadczenia powinny być sporządzone w języku hiszpańskim, angielskim, francuskim lub niemieckim, ewentualnie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na hiszpański.

Formularz sanitarny w Hiszpanii dla każdego?

W przypadku podróży do Hiszpanii samolotem, wymagane jest wypełnienie formularza sanitarnego (www.spth.gob.es lub aplikacja SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH). W nim wygenerowany zostanie kod QR, który należy okazać przed wejściem na pokład. I choć w przypadku wyjazdu do Hiszpanii własnym samochodem wymogu takiego nie ma, warto pomyśleć o dokumencie. To może oszczędzić kierowcy i pasażerom czasu w razie możliwej kontroli granicznej przeprowadzonej przez hiszpańskie służby.

Do Hiszpanii trzeba dojechać. A jedzie się przez trzy kraje!

Droga do Hiszpanii jest nie tylko długa, ale też prowadzi przez aż trzy kraje. Na jakie ograniczenia warto przygotować się w ich przypadku? Na początek Niemcy - od 1 sierpnia 2021 roku podróż tranzytowa przez ten kraj dla Polaków jest możliwa co do zasady bez negatywnego wyniku testu. To samo dotyczy Belgii. We Francji może być wymagane przedstawienie unijnego certyfikatu Covid, zaświadczenia o szczepieniu, zaświadczenia stwierdzającego, że w okresie od 6 miesięcy do 11 dni wcześniej przechodziło się chorobę lub negatywnego wyniku testu (PCR lub antygenowego) wykonanego do 72 godzin przed kontrolą oraz własnoręcznie wypełnionego oświadczenia o braku symptomów i kontaktu z osobami chorymi.

Ograniczenia obowiązujące we Francji w dużej mierze wynikają z tego, że prawdopodobnie to w tym kraju podróżujący będą musieli zatrzymać się na nocleg - tym samym nie będzie to wyłącznie przejazd tranzytowy.

W Hiszpanii główne ograniczenie dotyczy maseczek

Po dotarciu na miejsce warto pamiętać o tym, że choć w Hiszpanii od 9 maja 2021 roku już nie obowiązuje stan alarmowy, nadal obowiązkowe jest noszenie maseczek ochronnych. Należy je mieć na twarzy w przestrzeni publicznej zamkniętej oraz na świeżym powietrzu tam, gdzie nie ma możliwości zachowania półtorametrowego dystansu pomiędzy osobami (chyba że tworzą one wspólne gospodarstwo domowe).

Wyjątki? Ten dotyczy dzieci do 6. roku życia, osób posiadających schorzenia układu oddechowego, osób z niepełnosprawnością i posiadających trudności w samodzielnym odkrywaniu lub zakrywaniu ust i nosa lub osób uprawiających sport indywidualny na wolnym powietrzu.

Za niestosowanie się do obowiązku noszenia maseczki w Hiszpanii grozi mandat wynoszący do 100 euro.