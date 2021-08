Zasady wjazdu do Włoch. W Italii stan wyjątkowy. Co musisz wiedzieć przed podróżą?

Piękna pogoda, masa zabytków i szerokie plaże z delikatnym piaskiem. Z tym właśnie polskim turystom kojarzą się Włochy. A jako że Polskę i Włochy dzieli nieco ponad 1200 kilometrów, nie ma się co dziwić, że Italia od zawsze była chętnie wybieranym kierunkiem wakacyjnym podczas podróży samochodem dla naszych rodaków. Niestety w tym roku warto się zastanowić nad wyjazdem. Powód? Tym są pandemiczne ograniczenia, które we Włoszech okazują się mimo wszystko nadal mocno restrykcyjne.

REKLAMA

Zobacz wideo Bezczelna kradzież kół. Pięciu mężczyzn, bus i w 12 minut było po wszystkim

Wyjazd do Włoch na wakacje? Pamiętaj o stanie wyjątkowym!

Na początek warto wspomnieć o tym, że we Włoszech aż do 31 grudnia 2021 roku przedłużony został stan wyjątkowy. A to wiąże się z dwiema kwestiami. Po pierwsze kraj nadal jest podzielony na strefy zagrożenia (białą, żółtą, pomarańczową i czerwoną) i strefy te zmieniają się dynamicznie w zależności od skali zarażeń Covid-19. Po drugie obowiązują takie ramy prawne, które praktycznie z dnia na dzień pozwalają na wprowadzenie obostrzeń czy to centralnych, czy to lokalnych.

W praktyce oznacza to mniej więcej tyle, że rząd Włoch może podjąć decyzję o wprowadzeniu lockdownu praktycznie z godziny na godzinę. A to będzie miało katastrofalne skutki dla podróżujących i ich wypoczynku. Warto o tym pamiętać.

Zasady wjazdu do Włoch. Dwie formalności

Co jeżeli Polacy mimo wszystko zdecydują się na wakacyjny wyjazd do Włoch? W pierwszej kolejności mają obowiązek zarejestrowania przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form (https://app.euplf.eu/#/). Poza tym na granicy zostaną poproszeni o okazanie dokumentów, a w tym:

certyfikatu unijnego w języku włoskim, angielskim, francuskim lub hiszpańskim, dokument powinien stwierdzać:





ukończenie pełnego cyklu szczepień,





przebycie Covid-19,





negatywny wynik testu wymazowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch,





z obowiązku wykonania są zwolnione dzieci do 6. roku życia.

Osoba, która na granicy nie będzie w stanie przedstawić żadnego z tych dokumentów, podlega obowiązkowej kwarantannie. Ta trwa 10 dni. Obecność na odosobnieniu zgłasza się właściwej miejscowo placówce służby zdrowia (ASL). Po zakończeniu kwarantanny obligatoryjne jest wykonanie testu wymazowego.

Obostrzenia we Włoszech. Na początek... godzina policyjna

Jakie obostrzenia obowiązują we Włoszech? należy unikać zajmowania miejsca obok kierowcy w czasie jazdy. Poza tym na tylnej kanapie może podróżować maksymalnie dwóch pasażerów, a do tego jeżeli osoby jadące autem nie tworzą jednego gospodarstwa domowego, muszą mieć założone maseczki. Maseczki są też obowiązkowe zarówno w zamkniętych pomieszczeniach, jak i na otwartej przestrzeni (na otwartej przestrzeni nie są obowiązkowej tylko w strefie białej). Dodatkowo w strefach pomarańczowej i czerwonej obowiązuje godzina policyjna - od 24:00 do 5:00.

Nowe zasady wjazdu do Chorwacji i Niemiec. Są zmiany. Co musisz wiedzieć w sierpniu?

Nawet 1000 euro mandatu za jedzenie w restauracji

Podczas podróży do Włoch należy też pamiętać o obostrzeniach dotyczących obowiązku okazania paszportu covidowego w sytuacji, w której turysta chce zjeść posiłek w restauracji przy stoliku wewnątrz lokalu, a także wejść do muzeów, miejsc kultury, basenów, SPA, uzdrowisk czy salonów gier. Spod tego obowiązku wyjęte są dwie grupy: dzieci do 12. roku życia oraz osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań dla szczepienia (musi być przetłumaczone na włoski). Nieprzestrzeganie tych obostrzeń może oznacza mandat - ten wynosi od 400 do 1000 euro.

Bo droga do Włoch prowadzi przez... Austrię

Polacy jadący do Włoch muszą przejechać przez Austrię. I co do zasady może nie być z tym większego problemu - może, ale nie musi! Co to oznacza? Najlepiej przejechać przez nią bez zbędnego zatrzymywania się. Aby nie okazywać certyfikatu unijnego czy potwierdzenia przebycia choroby lub negatywnego wyniku testu na Covid, można zrobić krótki postój wyłącznie na stacji benzynowej czy parkingu przy autostradzie. W przypadku noclegu dokumenty będą wymagane od podróżujących.