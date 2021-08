Nowe zasady wjazdu do Chorwacji i Niemiec. Są zmiany. Co musisz wiedzieć w sierpniu?

Wyjazd za granicę własnym samochodem w czasie pandemii może się stać nie lada wyzwaniem. Kierujący musi pamiętać nie tylko o obowiązkowym wyposażeniu pojazdów czy zmieniających się przepisach drogowych. Obecnie jednym z kluczy do sukcesu jest poznanie warunków pandemicznych obowiązujących na terytorium obcego kraju. Jakie są wymogi w popularnych kierunkach wakacyjnych Polaków - tj. w Niemczech i Chorwacji? To postanowiliśmy sprawdzić.

Nowe zasady wjazdu do Chorwacji. O czym pamiętać?

W Chorwacji zasady wjazdu były ostatni raz aktualizowane 1 lipca 2021 roku. Co się zmieniło po tej dacie? Podczas wjazdu do kraju wymagane jest posiadanie certyfikatu COVID - w przypadku podróżujących z UE, państw strefy Schengen lub państw stowarzyszonych Strefy Schengen. Certyfikat ma potwierdzać pełne szczepienie wykonane co najmniej 14 dni wcześniej lub fakt przebycia choroby. Co w sytuacji, w której podróżujący nie posiada certyfikatu? Może przedstawić też inne dokumenty.

Wyjątek dotyczy dzieci do 12. roku życia. Tych obostrzenia nie dotykają. Nie dotyczą też osób przejeżdżających przez Chorwację (limit 12 godzin), podróżujących w celach biznesowych lub z ważnych powodów rodzinnych.

Dokumenty honorowane podczas wjazdu do Chorwacji:

nie starszy niż 72 godziny negatywny wynik testu PCR lub nie starszy niż 48 godzin szybki test antygenowy (musi być wykonany w laboratorium),

nie starsze niż 210 dni zaświadczenie o przyjęciu dwóch dawek szczepionki uznawanej w UE (Pfizer, Moderna AstraZeneca, Sputnik V, Sinopharm) lub jednej dawki szczepionki Janssen lub Johnson&Johnson - pod warunkiem, że od przyjęcia tej dawki upłynęło 14 dni,

zaświadczenie o przechorowaniu Covid-19 i przyjęciu jednej dawki szczepionki w ciągu 6 miesięcy od daty zachorowania na Covid 19, a szczepienie zostało wykonane w ciągu ostatnich 210 dni,

potwierdzenie, że od przyjęcia pierwszej dawki szczepionki Pfizer, Moderna lub Gamaleya (Sputnik V) upłynęło od 22 do 42 dni lub 22 do 84 dni jeśli przyjęły pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca,

zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że przebyły COVID-19 zawierające daty przechodzenia choroby lub pozytywny wynik testu PCR lub testu antygenowego, wykonanym w ciągu ostatnich 180 dni, ale nie później niż 11 dni, przed planowaną datą przekroczenia granicy RCh.

Wjazd do Chorwacji a dodatkowe obostrzenia

W sytuacji, w której podróż do Chorwacji odbywała się przez kraje, które nie należą do Unii Europejskiej lub strefy Schengen, podróżujący muszą wykazać, że przejazd przez nie odbywał się bez zbędnego zatrzymywania się.

Wjazd do Chorwacji a kwarantanna

W sytuacji, w której podróżujący wjeżdżający na terytorium Chorwacji nie będzie w stanie przedstawić żadnego z powyższych dokumentów, zostanie skierowany na przymusową kwarantannę. Ta będzie trwać 10 dni - chyba że wcześniej zostanie skrócona na mocy otrzymania negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego, wykonanego już na terenie Chorwacji.

Nowe zasady wjazdu do Niemiec

Ostatni raz COVID-owe zasady wjazdu do Niemiec były aktualizowane 1 sierpnia 2021 roku. Co mówią? Podróżujący będą musieli okazać na granicy certyfikat unijny. Ten ma potwierdzać fakt zaszczepienia lub przejścia choroby. Poza tym honorowane będą wyniki szybkich testów antygenowych wykonanych maksymalnie 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Co ważne, polskie testy muszą zostać przetłumaczone. To raz. Dwa bieg 48 godzin liczony jest od pobrania próbki, a nie otrzymania wyniku.

Kto nie musi okazywać testu podczas wjazdu do Niemiec?

dzieci do 12. roku życia,

osoby zaszczepione - pod warunkiem, że od podania ostatniej dawki minęło co najmniej 14 dni,

ozdrowieńcy - w okresie od 28 dni do 6 miesięcy od przejścia choroby,

osoby przewożące zawodowo osoby lub towary,

pracownicy transgraniczni,

osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin.

Wjazd do Niemiec a kwarantanna:

Gdy podróżujący wjeżdżający do Niemiec nie będzie w stanie przedstawić żadnego z wymaganych dokumentów, zostanie skierowany na przymusową kwarantannę. Ta będzie trwać 10 dni - chyba że wcześniej zostanie skrócona na mocy otrzymania negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego, wykonanego już na miejscu.

Przed wyjazdem zarejestruj się. MSZ poleca system Odyseusz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że każdy rodak opuszczający terytorium Polski powinien zarejestrować się w systemie Odyseusz (na stronie odyseusz.msz.gov.pl). Sama rejestracja zajmuje kilka minut. Wystarczy podać dane osobowe, kontaktowe i wskazać miejsce pobytu. Co otrzymuje się w zamian? W razie potrzeby służby dyplomatyczno-konsularne będą wiedziały gdzie reagować. Poza tym za pośrednictwem systemu Odyseusz MSZ rozsyła powiadomienia o zagrożeniach w kraju podróży oraz inne informacje konsularne.