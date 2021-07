Akcja edukacyjna policji. Kierowcy dowiedzą się, co oznacza odwrócony trójkąt

Film składa się z krótkiej animacji pokazującej, że widząc znak A-7 należy ustąpić pierwszeństwa przejazdu, a motywem przewodnim jest hasło: "USTĄP PIERWSZEŃSTWA! ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ!"

Na pierwszy rzut oka pomysł wydaje się absurdalny. Przecież każdy absolwent kursu na prawo jazdy powinien wiedzieć, że znak A-7 o kształcie odwróconego trójkąta w kolorze żółtym z pomarańczowym obramowaniem ostrzega o konieczności ustąpienia pierwszeństwa przejazdu.

To, co się wydaje nam oczywiste, zdaniem policji jest główną przyczyną wypadków. Chodzi o kierowców, którzy je powodują, nie ustępując pierwszeństwa na drodze. Według statystyk jest to główna przyczyna wypadków drogowych z winy kierujących. Publikacją filmu animowanego policja chce przypomnieć kierowcą, żeby zwracali większą uwagę na popularny na naszych drogach znak.

Według policji główną przyczyną wypadków jest nieustąpienie pierwszeństwa

Czy to dobry wniosek? Kiedy się jednak nad tym zastanowić dogłębnie, przyczyn wypadków na skrzyżowaniach dróg podporządkowanych z drogami z pierwszeństwem przejazdu może być znacznie więcej. W statystykach wina leży zazwyczaj po stronie kierowcy, ale trudno mu ją przypisać całkowicie, kiedy widok ogranicza wadliwie zaprojektowana albo uszkodzona infrastruktura drogowa.

Poza tym polscy kierowcy nagminnie przekraczają dozwoloną prędkość. Skrzyżowania są projektowane tak, aby zauważyć samochód zbliżający się z przepisową prędkością i ustąpić mu pierwszeństwa. Jeśli jedzie dwukrotnie szybciej, niż to jest dozwolone, bardzo trudno go zauważyć na czas.

Gdy kierowca wyjeżdżający z drogi podporządkowanej nie jest w stanie tego udowodnić, zostaje całkowicie obciążony winą za wypadek. Z drugiej strony zdarzają się też tragiczne wypadki, kiedy osoba kierująca całkowicie ignoruje znak ostrzegający o braku pierwszeństwa. Taka była przyczyna wypadku z 29 czerwca 2021 r. w Elżbietowie na Mazowszu, w którym zginęło pięć osób w tym troje dzieci.

Zobacz wideo Film edukacyjny policji dotyczący ustępowania pierwszeństwa przejazdu

Kierująca nie ustąpiła pierwszeństwa wyjeżdżając z drogi podporządkowanej. Wygląda na to, że w ogóle nie zdawała sobie sprawy, że się po takiej porusza. Ale znów raczej to nie wynikało z nieznajomości znaku, tylko z nieuwagi albo stanu psychofizycznego. Pośrednią przyczyną zderzenia z ciężarówką mogło być też rozproszenie uwagi spowodowane rozmową z pasażerem albo używaniem w czasie jazdy telefonu komórkowego.

Możliwe, że film edukacyjny policji to pokłosie tego tragicznego zdarzenia. Na pewno to stosunkowo tani sposób na przeprowadzenie kampanii edukacyjnej. Tylko czy spowoduje realną poprawę bezpieczeństwa na drogach? Być może, jeśli będzie tylko skromnym elementem szeroko zakrojonych działań.

Przede wszystkim policja powinna zadbać o skoordynowane działania na rzecz BRD, które sprawią, że polscy kierowcy zaczną jeździć wolniej, w bardziej przemyślany oraz odpowiedzialny sposób. Bez takiej świadomości jeszcze długo będziemy dzikim wschodem Europy, przynajmniej pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego.