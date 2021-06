Skarbówka będzie patrolować autostrady. Sprawdzi, czy zapłaciłeś za bilet. Ma nową broń

Pierwsze samochody już przyjechały do skarbówki, a w lipcu wyjadą na drogi, żeby pełnić regularną służbę i wyłapywać kierowców, którzy nie zapłacą za przejazd płatną drogą. Rozpoznamy je po skomplikowanym module na dachu. To nowoczesne zestawy kamer. "Vitronic Enforcement Bar" , czyli tzw. belka kontrolna. Zaawansowany system posłuży nie tylko do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Potrafi zidentyfikować kategorię danego samochodu (na podstawie kształtów i gabarytów), żeby ocenić, czy została uiszczona należna opłata. Ma to zapobiec sytuacji, gdy kierowca dużego samochodu opłaci bilet za zwykłą osóbówkę. Rozpoznają też przyczepy i naczepy.

Pojazdy kontrolujące drogi będą mogły to robić podczas jazdy, skanując znajdujące się obok samochody. To jeden z głównych wymogów skarbówki - "dostarczone pojazdy mogły kontrolować przejeżdżające, mijane lub wyprzedzane pojazdy bez ich zatrzymywania i wykrywać sytuacje mogące stanowić naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, a następnie przekazywać dane do innych modułów Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS". Dostawca, czyli firma Vitronic, zapewnia, że ich produkt jest skuteczny w 98 proc., do prędkości 250 km/h.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów, pierwsze jednostki powinny trafić do GITD w lipcu. Do końca roku Ministerstwo Finansów planuje przekazać 70 pojazdów -

- powiedziała Monika Niżniak z GITD podczas oficjalnej konferencji Ministerstwa Finansów w Strykowie. Docelowo samochodów ma być ponad 100 - zamówiono 70 dostawczych fordów transit connect oraz 32 nieoznakowane fordy focusy. Będą kontrolować płatne odcinki dróg 24 godziny na dobę.

System e-Toll - za autostradę zapłacisz aplikacją

Po co skarbówce takie radiowozy? Właśnie zaczął działać system e-Toll. Służy do poboru opłaty za przejazd po płatnych odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA. W przypadku ciężarówek zastępuje dotychczasowy system viaTOLL. Oparty jest na technologii wyznaczania pozycji pojazdu przy zastosowaniu lokalizacji satelitarnej. Systemem objęta została sieć dróg płatnych dla pojazdów ciężkich (ok. 3 700 km), ale także na dwa odcinki autostrad A2 (Konin-Stryków) i A4 (Wrocław – Sośnica). Z systemu e-TOLL mogą korzystać również kierowcy samochodów osobowych.

Kierowcy osobówek mogą, ale nie muszą korzystać z e-TOLL. Jeśli ktoś nie chce skorzystać z nowego systemu, będzie mógł ustawić się do kolejki do klasycznych bramek.

Mandat za niewykupiony bilet

Podobnie jak w przypadku nie opłacenia parkowania czy jazdy komunikacją miejską bez biletu, za brak opłacenia przejazdu autostradą kierowcom będą groziły mandaty, a dokładnie wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej. Termin płatności ma wynosić 14 dni, a mandat - 500 zł. Kwota ta zostanie obniżona do 400 zł, jeśli wpłata nastąpi w ciągu 7 dni od daty doręczenia wezwania.

Jak opłacić teraz przejazd za autostradę?

Głównym założeniem nowego systemu poboru opłat jest usprawnienie przejazdu przez autostradowe bramki. Kierowcy, którzy opłacili wcześniej przejazd, nie muszą zatrzymywać się w kolejce do bramki, by gotówką lub kartą opłacić przejazd. A właśnie zaczynają się wakacje, więc kierowcy muszą liczyć się z korkami na autostradach. Dlatego wielu kierowców z pewnością rozważy płatność przez e-TOLL. Jeśli korzystamy z usługi e-TOLL, a zatem opłaciliśmy przejazd wcześniej, przy dojeździe do bramek powinniśmy kierować się do prawych skrajnych bramek. Zostały tam uruchomione specjalne pasy przejazdowe, dzięki którym sprawniej ruszymy w dalszą drogę. Pasy te są oznaczone znakiem e-TOLL i nie można na nich pobrać tradycyjnego biletu.

Płacimy bez zatrzymywania się na bramkach - krok po kroku

Najpierw trzeba się zarejestrować na stronie etoll.gov.pl oraz za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego. By opłacić przejazd w systemie e-TOLL kierowca ma dwie możliwości:

zakup biletu autostradowego z podaniem numeru rejestracyjnego. Można go kupić on-line lub, stacji paliw lub w kiosku na autostradzie. Do tej formy płatności nie jest wymagana istalacja żadnych dodatkowych urządzeń czy aplikacji, a bilet obowiązuje w określonym czasie i na danym odcinku autostrady, wskazanym przez kierowcę.

oplata na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu przekazywanych do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (analogicznie jak ma to miejsce w przypadku pojazdów ciężkich). Kierowca będzie musiał zarejestrować się w systemie oraz zainstalować i uruchomić stosowne urządzenie: OBU (On Board Unit), ZSL (Zewnętrzny System Lokalizacyjny) lub bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL.

Przy wybraniu drugiej opcji nie będzie wymagane podanie numeru VIN czy roku produkcji pojazdu. Zniesiony zostanie też obowiązek aktualizowania w systemie e-TOLL danych o numerach rejestracyjnych przyczep i naczep ciągniętych przez ciągniki siodłowe, co ma ułatwić procesy logistyczne przy transporcie pojazdów ciężkich.