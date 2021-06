Mandat za brudny samochód. Nie, to nie żart. Jest ich nawet kilka

Masz brudny samochód? To 500 zł i 6 pkt karnych!

Brudny samochód wygląda mało estetycznie. Kurz i np. błoto zebrane na lakierze odbierają mu blask. Na tym jednak nie kończą się problemy kierowców. Bo zabrudzenia narażają właścicieli pojazdów też na... mandat karny. Co ciekawe, przepisy pozwalają karać za brudny samochód na wiele sposobów. Zróżnicowane są zarówno kwoty grzywien, jak i ilość punktów karnych przypisanych do wykroczeń. Podstawa? Policjant, który zatrzyma pojazd z zabrudzonymi światłami i szybami, może wlepić mandat wynoszący od 20 do 500 zł. Wykroczenie oznacza też dopisanie do konta kierowcy 6 punktów karnych.

REKLAMA

500 plus dla kierowców. Najwyższe mandaty w Polsce. Jeden jest nawet wyższy

Może się okazać, że brud zalega jednak nie tylko na szybie i reflektorach. Czasami zanieczyszczenia zbierają się również na tablicach rejestracyjnych - a kierowca powinien dbać o to, aby zapisane na nich numery były w pełni czytelne. Nieczytelne tablice? Mogą się zakończyć mandatem wynoszącym nawet 200 zł. Poza tym wykroczenie ma przypisane 3 punkty karne.

Brudny samochód brudzi drogę: grzywna do 1500 zł

Policjanci mają możliwość zakwalifikowania brudnego samochodu jako... tworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powód? Zabrudzone światła sprawiają, że auto jest mniej widoczne na drodze, a zabrudzona szyba ogranicza prowadzącemu pole widzenia. W takim przypadku mandat wynosi od 200 do 500 zł. Dodatkowo do konta kierowcy dopisanych zostanie 6 punktów karnych. Poza tym brud z samochodu może spadać na jezdnię - bo np. właściciel wybrał się na jazdę terenową i ma nadwozie oblepione błotem. A zanieczyszczanie drogi oznacza karę nagany lub grzywnę dochodzącą do 1500 zł.

Zobacz wideo Grupa Speed zatrzymała kolejnego pirata. Jechał o 116 km/h za szybko

Warunki higieniczne i sanitarne. To też klucz do mandatu!

W dobie pandemii pojawiła się jeszcze jedna możliwość ukarania kierowców za brud w samochodzie. Art. 117 §2 kodeksu wykroczeń w punkcie 16a nakłada obowiązek zapewnienia pasażerom "odpowiednich warunków higieny" oraz właściwego stanu sanitarnego. Przepisy obowiązujące od roku 2021 dotyczą jednak bardzo zawężonej grupy właścicieli aut. Odnoszą się do osób, które zajmują się przewozem osób - taksówkarzy oraz kierowców busów i autobusów. Jaka kara im grozi za niedostosowanie się do nowego wymogu? Policjant może wypisać mandat opiewający na kwotę od 100 do 250 zł.