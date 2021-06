500 plus dla kierowców. Najwyższe mandaty w Polsce. Jeden jest nawet wyższy

500 plus dla kierowców? Hasło brzmi niezwykle chwytliwie. I choć wielu prowadzących może być nim żywotnie zainteresowanych, z jego wyjaśnieniem jest trochę jak z kawałem Radia Erewań o rowerach na Placu Czerwonym. Bo kierowcy 500 plus nie będą otrzymywać, a płacić i na szczęście nie co miesiąc, a po popełnieniu określonych wykroczeń. O co zatem chodzi w tym materiale? Opowiemy o najwyższych mandatach jakie kierowca może otrzymać na polskich drogach.

500 plus dla kierowców, czyli lista mandatów do 500 zł:

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h - od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych,

Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych - do 500 zł i 5 pkt karnych,

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - do 500 zł, 6 pkt karnych,

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu - do 500 zł, 10 pkt karnych,

Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych - od 300 do 500 zł, 6 pkt karnych,

Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym - od 300 do 500 zł, 6 pkt karnych,

Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu - do 500 zł, 5 pkt karnych.

500 plus dla kierowców. Mandaty, w których 500 zł to minimum!

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - 500 zł i 10 pkt karnych,

Niestosowanie się do znaków B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad …… t" lub B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …… t" - 500 zł, 2 pkt karne,

Niestosowanie się do znaków D-18 „parking" lub D-18b „parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 - 500 zł, 5 pkt karne,

Niestosowanie się do znaków P-18 „stanowisko postojowe" i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 „koperta" i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b - 500 zł, 5 pkt karne,

Przewóz osób w liczbie przekraczającej o co najmniej 5 liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym - 500 zł i od 5 do 10 pkt karnych,

Kierowanie pojazdem nie mając do tego wymaganych uprawnień - 500 zł.

Czy 500 zł to maksymalny mandat? No właśnie nie…

Czy 500 zł to granica maksymalna? No właśnie nie. Jest przypadek, w którym prowadzący za jedno wykroczenie otrzyma wyższą karę. Stanie się tak wtedy, gdy zaparkuje na miejsc dla niepełnosprawnych, a do tego będzie się posługiwał kartą parkingową nieuprawnioną - np. kolekcjonerską zamówioną w sieci. W takim przypadku kara sięgnie 800 zł. To nie koniec, bo do konta kierowcy dopisanych zostanie też 7 punktów karnych.

Ile wynosi maksymalna mandat? To dwa razy 500 plus!

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia przewiduje nie tylko karę za pojedyncze wykroczenie. Uwzględnia też przypadek, w którym kierowca popełnił serię błędów na drodze. W takim przypadku policjant ma prawo sumowania kar za poszczególne czyny. Co ważne, kwota końcowa nie może przekroczyć 1000 zł. Z 1000-złotowym mandatem musi się zatem liczyć ten prowadzący, który np. przekroczy prędkość, a do tego będzie wyprzedzał inny pojazd na pasach dla pieszych i nie będzie miał włączonych świateł zewnętrznych pojazdu.