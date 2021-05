Countach kończy 50 lat. Lamborghini, które nadało kierunek następcom

Kilka dni temu Lamborghini Miura kończyło 55 lat. Według niektórych, jest to najpiękniejsze auto spod znaku pędzącego byka. Teraz mamy okazję świętować 50 rocznicę innej ikony, która zdefiniowała świat sportowych samochodów w swoich czasach, jak i odcisnęło piętno na przyszłych modelach marki – Countach.

REKLAMA

Zobacz wideo

Model został zaprezentowany na Salonie Motoryzacyjnym w Genewie w 1973 roku, a do produkcji trafił już rok później. Produkowany był do 1990 roku. Chociaż dwa specjalne egzemplarze zostały jeszcze wyprodukowane w 1999 roku, dla zamożnych fanów włoskiego producenta. Model ten nazywał się Countach Bart.

Z dziedzictwa Countacha czerpią takie modele jak Aventador, Huracan, Sian czy nawet Urus. Mitja Borkert, Szef Designu w Lamborghini tak opisuje dziedzictwo tego modelu:

Są dzieła sztuki, które zawsze pozostają aktualne, a forma Countach jest jedną z nich. Jego projekt składa się z doskonałych proporcji, charakteryzujących się bardzo czystym i istotnym podejściem. Jego charakterystyczną cechą jest pojedyncza podłużna linia, która wizualnie łączy przednią i tylną część. Ze stylistycznego punktu widzenia jest to doskonała inspiracja, ponieważ nawet po zmodyfikowaniu reszty linia jest elementem wizualnej ciągłości między przeszłością, a teraźniejszością. To uosobienie DNA we wszystkich projektach Lamborghini, tradycji języka stylistycznego od jego początków do współczesności.

50 lat Lamborghini Countach Lamborghini

Countach zaprojektowany został przez Marcello Gandiniego, który pracował w Bertone. Stylistyka Lamborghini Countach podążała za Alfą Romeo Carabo i Lancią Stratos Zero, które miały kształt klina, ale żaden z nich nie został skierowany do produkcji. Wprowadzenie Lamborghini trzy lata później było, więc odważnym posunięciem, które okazało się owocne. Inne projekty tego projektanta to chociażby: Lamborghini Diablo i Miura, Renault 5 Turbo, pierwsze BMW serii 5 czy De Tomaso Pantera.

Lamborghini Miura kończy 55 lat. Ikona marki nadal wzbudza emocje

Niskie i szerokie Countach charakteryzuje się ukośnymi liniami w okolicach maski, które kopiowane są na komorze silnika, przez co można rozpoznać ten model już z daleka. Dosyć kwadratowa kabina i charakterystycznie opadająca szyba nadały kierunek stylistyczny, również przyszłym modelom marki. Co ciekawe było to pierwsze Lamborghini z drzwiami otwierającymi się do góry, tzw. scissor doors, czyli tym elementem, za który jest rozpoznawalny włoski producent.

50 lat Lamborghini Countach Lamborghini

Countach wyprzedzał swoje czasy, a zarazem idealnie wpasowywał się w lata 70. Czas zmian, odważnych decyzji stylistycznych, przemian społecznych. To wszystko można było znaleźć w charakterze Lamborghini. Countach to także zasługa wizji Ferruccio Lamborghini, który od samego początku wierzył w rewolucyjny projekt.

Lamborghini Countach wciąż wpływa na styl przyszłych modeli Lamborghini i pewnie będzie to jeszcze trwało przez długi czas.