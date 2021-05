Lamborghini Miura kończy 55 lat. Ikona marki nadal wzbudza emocje

W 2021 roku, Lamborghini Miura kończy 55 lat. To wyjątkowe auto pozostawiło trwały odcisk w świecie motoryzacji i nie tylko tej jednej firmy, do której należy. To Ikona przez duże „I".

Lamborghini Miura Roda Stewarta fot. Coys

Miura potrafiła rozpędzić się do 274 km/h i choć nie jest tak komfortowy jak dzisiejsze sportowe auta, to i tak nadal wzbudza wiele emocji. Produkowany był w latach 1966-73. Posiadali go szejkowie naftowi, prezydenci i gwizdy muzyki popularnej. Stworzony przez Ferruccio Lamborghiniego, stał się najszybszym produkowanym samochodem drogowym i został trafnie nazwany na cześć rasy „toro" hodowanej od XIX wieku przez rodzinę Miura w Andaluzji w południowej Hiszpanii.

Lamborghini Miura fot. Lamborghini

Miura była synonimem męskości i siły. Zadebiutowała w pewnym sensie na Salonie Motoryzacyjnym w Turynie w 1965 roku. W pewnym sensie po zaprezentowano wtedy jedynie tłoczone podwozie. Oficjalny prototyp P400 zadebiutował dopiero rok później na targach w Genewie.

Lamborghini Miura SV fot. Wikimedia Commons

Jego projekt został stworzony przez Marcello Gandiniego, który ściśle współpracował z wykwalifikowanym zespołem, w skład, którego wchodzili trzej wybitni inżynierowie: Gian Paolo Dallara, Paolo Stanzani i Bob Wallace, który sam był odpowiedzialny za moc Miury.

Lamborghini Miura Roda Stewarta fot. Coys

W 1968 roku nastąpiła aktualizacja wyglądu Miury, tak powstał model P400S, który od zwykłego P400 odróżniał się większą ilością chromów i ramkami reflektorów. We wnętrzu zastosowano lepsze wykończenie i elektrycznie otwierane się szyby. Zasilany był silnikiem V12 o pojemności 4.0 litrów. Generował on moc 375 KM. Oczywiście silnik był umieszczony za kabiną. P400S był szybki. Sprint od 0 do około 100 km/h pokonywał w 5,5 sekundy.

Lamborghini Miura nadała kierunek superautom, który kontynuowany jest do dziś. Kształt jest ponadczasowy. Był przykładem tego jak można przekraczać granicę.

Lamborghini Miura Roda Stewarta fot. Coys

Miura również trzyma poziom, jeśli chodzi o cenę. Jakiś czas temu w Londynie sprzedano Miurę P400 SV Speciale z 1971 roku za 3.935.000 funtów.

Powyżej wspomniano, że Miurę posiadali sławni tego świata. Wśród właścicieli znalazły się takie osobistości jak Rod Stewart, Miles Davis, a nawet legendarny Frank Sinatra. Ten ostatni miał powiedzieć, że: Jeśli chcesz być Kimś to kupujesz Ferrari. Jeśli już jesteś KIMŚ, wtedy wybierasz Lamborghini. Miał to powiedzieć właśnie wtedy, gdy był w posiadaniu Miury.