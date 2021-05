Jest plan na wydłużenie trasy Via Carpatia. Kolejne 25 kilometrów S19 na Podlasiu

Via Carpatia - jedna z najważniejszych tras nie tylko w Polsce

Via Carpatia to europejska trasa, która połączy południe z północą kontynentu. Docelowo droga pozwoli przejechać z Grecji (Saloniki) aż do Kłajpedy, litewskiego portu nad Bałtykiem. Przebiega przez Grecję, Bułgarię, Rumunię, Węgry, Słowację, Polskę i Litwę. Wszystkie te kraje liczą, że gotowa trasa rozrusza handel i pozwoli się wzbogacić regionom leżącym wzdłuż niej. W Polsce Via Carpatia w znacznej mierze będzie się pokrywać z drogą ekspresową S19. 570-kilometrowa S19 to ekspresówka, przebiegająca przez wschodnią część kraju. Łączy granicę ze Słowacją, Rzeszów, Lublin z Białymstokiem, a dalej pozwoli pojechać na Białoruś. Politycy często nazywają ją "drogą życia" dla wschodniej Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Przejazd nowym tunelem pod Ursynowem. GDDKiA opublikowała film

S19 Malewice - Chlebczyn z najkorzystniejszą ofertą

GDDKiA wybrało już najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Malewice - Chlebczyn o długości 25 km. Jest to oferta tureckiej firmy Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret, opiewająca na kwotę 665,21 mln zł. To już druga oferta tego przedsiębiorcy, która została wybrana w przetargach na S19. Pierwszy fragment powstanie na odcinku Bielsk Podlaski - Boćki.

Pół miliarda na drogę pod białoruską granicą. Będzie "pierwszy" fragment S19

W poprzednim przypadku wyrok Krajowej Izby Odwoławczej nakazywał GDDKiA sprawdzenie rażąco niskiej ceny. Aktualnie - przy wyborze na odcinku Malewice - Chlebczyn, KIO nakazała odtajnienie dokumentów firmy Kolin złożonych w postępowaniu, a mogących mieć wpływ na jego wynik. W obu przypadkach po przeprowadzeniu przez GDDKiA kontroli, oferty firmy Kolin ponownie zostały uznane za najkorzystniejsze.

Via Carpatia, droga ekspresowa S19 GDDKiA

Umowa wkrótce

Od wyboru najkorzystniejszej oferty mogą w ciągu 10 dni wpłynąć odwołania. Jeśli ich nie będzie, a standardowa kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zakończy się wynikiem pozytywnym, podpisanie umowy w systemie Projektuj i buduj planowane jest w połowie tego roku. Budowa zaplanowana została na lata 2022-2025.

Via Carpatia ciągle w budowie. Nowy fragment S19 poprowadzi przez Siemiatycze

S19 ominie Siemiatycze

Odcinek S19 Malewice - Chlebczyn to najbardziej na południe wysunięty fragment S19 na Podlasiu, przekraczający rzekę Bug i wchodzący na obszar województwa mazowieckiego w rejonie miejscowości Chlebczyn i Sarnaki. Nowy fragment będzie miał 25 kilometrów długości i ominie od zachodu Siemiatycze, wyprowadzając ruch tranzytowy z miasta oraz przekroczy dolinę Bugu estakadą o długości 658 metrów.

Zaplanowane są dwa węzły drogowe:

Siemiatycze Północ, gdzie S19 będzie krzyżować się z drogą wojewódzką nr 690,

Siemiatycze Południe, gdzie S19 będzie krzyżować się z drogą krajową nr 62 w kierunku Drohiczyna i Sokołowa Podlaskiego.

Powstająca "eska" będzie drogą dwujezdniową, mającą po dwa pasy ruchu oraz pasy awaryjne w każdym kierunku.

Będzie kolejny fragment Via Carpatia. Nowa trasa powstanie pod Bielskiem Podlaskim

Via Carpatia, S19 Malewice - Chlebczyn GDDKiA