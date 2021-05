Ford ostrzega: nosząc słuchawki dużo ryzykujesz

Słuchawki mogą zapewnić nam najwyższą jakość dźwięku, pozbawionego zakłóceń podczas słuchania muzyki lub podcastów. Wielu osobom pomagają się skoncentrować lub zrelaksować, ponieważ izolują od rozpraszającego uwagę hałasu otoczenia.

Jednak noszenie słuchawek podczas jazdy może być niebezpieczne, a w niektórych krajach zostało nawet zakazane. Dlatego europejski oddział Forda postanowił zwrócić uwagę na ten problem, włączając go w swą kampanię na rzecz bezpieczeństwa: "Podziel się drogą".

Eksperyment akustyczny przeprowadzony na zlecenie Forda, pokazuje, że osoby słuchające muzyki w słuchawkach są średnio o ponad cztery sekundy wolniejsze w rozpoznawaniu potencjalnych zagrożeń na drodze niż te, które nie słuchają muzyki.

W badaniu wykorzystano wyniki specjalnie opracowanego testu z użyciem dźwięku przestrzennego "8D", który przeniósł ponad 2000 uczestników z całej Europy na wirtualną ulicę, aby sprawdzić czas ich reakcji w sytuacjach niosących potencjalne ryzyko. Większość uczestników przeprowadzonego eksperymentu stwierdziła, że nie założyłaby już słuchawek w ruchu drogowym.

Badanie, będące częścią kampanii Forda „Podziel się drogą”, mającej na celu promowanie większej harmonii i zrozumienia pomiędzy użytkownikami dróg, miało na celu podkreślenie roli, jaką słuch odgrywa w naszej zdolności identyfikowania zagrożeń na drodze i do szybkiej reakcji.

Jazda w słuchawkach jest niebezpieczna. Badania Forda rozwiewają wątpliwości

W ramach zleconych przez Forda badań, dotyczących korzystania z dróg i słuchania muzyki, przeanalizowano nawyki ponad 2000 osób z Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, pytając o ich stosunek do ryzyka podczas jazdy samochodem, rowerem, skuterem lub podczas poruszania się pieszo.

Większość uczestników badania stwierdziła, że korzysta ze słuchawek podczas jazdy; wśród 56 proc. osób, które deklarowały, że brały udział w wypadku, 27 proc. miało wtedy na uszach słuchawki.

Następnie uczestnicy zostali poproszeni o uruchomienie na swoich smartfonach specjalnie opracowanej aplikacji "Podziel się drogą: bezpieczeństwo i dźwięk" (Share The Road: Safe And Sound), aby przeanalizować wpływ, jaki noszenie słuchawek miało na ich zdolność do reagowania na sygnały dźwiękowe.

Aplikacja wykorzystuje technologię dźwięku przestrzennego "8D", pomagającą uczestnikom zanurzyć się w miejskiej wirtualnej rzeczywistości. Dźwięk kierunkowy uzyskuje się dzięki złożonemu procesowi panoramowania i kompensacji, co umożliwia aplikacji tworzenie bardzo realistycznych wskazówek dźwiękowych – na przykład imitowanie pojazdu służb ratunkowych zbliżającego się od tyłu.

Czasy reakcji uczestników na zagrożenia były mierzone w trzech różnych scenariuszach, zarówno z muzyką odtwarzaną przez słuchawki użytkownika, jak i bez niej. Uczestnicy słuchający muzyki byli średnio o 4,2 sekundy wolniejsi w rozpoznawaniu i reagowaniu na zagrożenie na drodze.

Pytania zadawane zarówno przed, jak i po eksperymencie z użyciem dźwięku "8D", pozwoliły określić, jak skutecznie aplikacja przyczynia się do zmian świadomości i postaw w kwestii bezpieczeństwa drogowego.

Przed badaniem 44 proc. osób twierdziło, że nie założy słuchawek podczas podróży. Po badaniu już 58 proc. osób zobowiązało się, że nigdy więcej nie skorzysta w drodze ze słuchawek, co stanowi wzrost o 31 proc. Z kolei o 64 proc. mniej osób stwierdziło, że regularnie chciałoby korzystać ze słuchawek podczas jazdy.

Podziel się drogą z Fordem, ale bez słuchawek

Ford udostępnił aplikację Podziel się drogą: Bezpieczeństwo i dźwięk, aby każdy mógł przekonać się, jak ważne dla uczestników ruchu drogowego mogą być sygnały akustyczne. Można ją uruchomić na smartfonie.

Wcześniej zespół „Podziel się drogą” opracował obsypany nagrodami eksperyment, prowadzony w świecie wirtualnej rzeczywistości, WheelSwap, który uczy empatii zarówno kierowców, jak i rowerzystów, zwracając uwagę na śmiertelne konsekwencje nierozważnej jazdy. W ubiegłym roku Ford opracował prototypową kurtkę „Emoji Jacket”, aby pokazać, w jaki sposób inteligentny design i grafika mogą poprawić komunikację i łagodzić napięcia między użytkownikami dróg.

Dźwięk odgrywa istotną rolę w naszej zdolności rozpoznawania otoczenia – bardzo często najpierw słyszymy, że dzieje się coś ważnego, zanim to zobaczymy. Chociaż słuchawki w wielu okolicznościach mogą przynosić nam korzyści, jednak na drodze izolują nas od ważnych sygnałów akustycznych, co oznacza, że możemy nie być w stanie dostrzec zbliżających się pojazdów lub użytkowników drogi, narażając ich – a także nas samych – na niebezpieczeństwo

- mówi Dr Maria Chait, profesor neuropsychologii poznawczej słuchu, University College London