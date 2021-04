Karta kwalifikacji kierowcy. Nowy dokument będzie tak samo ważny jak prawo jazdy z kodem 95

Polska musi dostosować swoje prawo do unijnych przepisów, dlatego starości i prezydenci miast zaczną wydawać karty kwalifikacji kierowcy. Będą one potwierdzać uprawnienia do wykonywania przewozu drogowego. Dziś tę rolę pełni tzw. kod 95, który znajduje się w prawie jazdy kierowców zawodowych. Nie wszystkim można jednak ten kod nadać, np. jeśli kierowca nie mieszka na terytorium Polski, nie otrzyma prawa jazdy z kodem 95. W takich przypadkach wydawana będzie wspomniana karta kwalifikacji kierowcy, która będzie należeć do pierwszej kategorii dokumentów publicznych.

REKLAMA

Nowe uprawnienia dla kierowców z prawem jazdy kat. B? Ministerstwo: Nie u nas

Karta kwalifikacji kierowcy to nie koniec zmian

Projekt ustawy to dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z 18 kwietnia 2018 r. Oprócz karty kwalifikacji kierowcy ustawa wprowadzi jeszcze kilka innych istotnych zmian:

Umożliwienie prowadzenia szkoleń dla kierowców zawodowych w formie e-learningu. Dla firm i kierowców to znaczna oszczędność czasu i pieniędzy.

Uproszczone i bardziej przejrzyste zasady przeprowadzania testu kwalifikacyjnego na kierowcę zawodowego. Po zmianach testy będą się odbywały w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.

Zwolnienie niektórych kierowców z konieczności wykonywania nadmiarowych badań lekarskich i psychologicznych.

Zmiana sposobu stosowania przez starostę przepisów dotyczących osób, które kierowały pojazdem pod wpływem alkoholu. Zostaną zlikwidowane skierowania na badania i kursy reedukacyjne. Osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami będą musiały wykonać badania i kursy oraz uzyskać odpowiednie orzeczenia i zaświadczenia przed rozpoczęciem tego procesu.

Projekt ustawy znajduje się na etapie rozpatrywania przez Stały Komitet Rady Ministrów. Po przyjęciu przez SKRM nowelizacja zostanie rozpatrzona przez Radę Ministrów. Następnie projekt będzie przedmiotem prac parlamentarnych. Nie wiadomo, kiedy ostatecznie zacznie obowiązywać, ale pewnym jest, że Ministerstwo Infrastruktury, które przygotowało projekt ustawy, ma spore opóźnienia, dlatego zależy mu na czasie.

Zobacz wideo Wypadek w tunelu. Kierowca ciężarówki uderzył w inną ciężarówkę

Magia liter w prawie jazdy

Na odwrocie prawa jazdy znajdziemy wiele liter, a czasem - rzędów cyfr. Te drugie to oznaczenia kodów i subkodów, które określają ograniczenia w korzystaniu z uprawnień. Znajdziemy je na naszym prawie jazdy w rubryce nr 12. Symbole ograniczeń w prawie jazdy obejmują najczęściej problemy ze wzrokiem kierowcy, ale także ze słuchem, konieczność korzystania z protez czy wszelkiego rodzaju wymagane modyfikacje samochodu (np. sprzęgła, skrzyni biegów, hamulców, układu kierowniczego czy lusterek), a także wiele innych. Niektóre wyższe numery oznaczają uprawnienia kierowcy. I tak kod 95 mają zawodowi kierowcy samochodów ciężarowych. To potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Litery i cyfry po lewej stronie, zajmującej praktycznie cały tył dokumentu, tabeli to kategorie prawa jazdy. Przy każdym symbolu widzimy mały piktogram, objaśniający mniej więcej, o jakie pojazdy chodzi. To rubryka nr 9. Rubryka 10 to data, kiedy otrzymaliśmy uprawnienia na daną kategorię.

Znacznie więcej na temat liczb i liter na prawie jazdy pisaliśmy w tekście poniżej.

Magia liter w prawie jazdy. "E" zmienia wiele w każdej kategorii. Także w B. Jakie są inne?