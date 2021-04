Porsche 911 Turbo S na 20-lecie. Wszyscy chcemy być Chińczykami

Porsche 911 Turbo S China 20th Anniversary Edition to tak naprawdę standardowy chociaż flagowy model 911 - Turbo S z aktualnej serii 992. Ale dwadzieścia egzemplarzy na 20-lecie handlowej obecności w Chinach będzie przygotowane dla klientów przez Porsche Exclusive Manufaktur, dział niemieckiej firmy, który nadaje tym autom indywidualny sznyt.

Klienci mogą wybierać spośród czterech kolorów: Gulf Orange, Star Ruby Red, Mint Green, Viola Purple i Oslo Blue. Ostatni niebieski został wybrany do komunikacji PR-owej. Naszym zdaniem to bardzo dobra decyzja, bo na zgrabnej sylwetce 911 Turbo S prezentuje się po prostu obłędnie.

Reszta będzie taka sama w przypadku wszystkich rocznicowych egzemplarzy. Otrzymają znaczki z napisami "20 Years Porsche China Edition" w różnych miejscach: słupkach drzwiowych, progach oraz we wnętrzu. Poza tym zdobią je śmiałe pasy w srebrnym kolorze oraz wielki numer 20, ale nawet on nie wygląda źle na jednym z najlepszych samochodów sportowych świata.

Porsche 911 Turbo S China 20th Anniversary Edition fot. Porsche

Pasy i numer boczny Porsche są wyjątkowe. Przyspieszenie 2,7 do setki seryjne

Reszta dodatków jest mniej więcej standardowa, ale tylko jeśli można tak powiedzieć o indywidualnym wykończeniu samochodu, który ma 650 KM w seryjnym wyposażeniu. Pozwala to na rozpędzenie się do 100 km/h ze startu zatrzymanego w zaledwie 2,7 sekundy oraz osiągnięcie prędkości maksymalnej 330 km/h. Idealne właściwości jezdne i tona wrażeń z jazdy jest dodawana gratis.

Dzięki temu niespecjalnie żal, że moc specjalnej wersji nie uległa podwyższeniu. Porsche nie ma zwyczaju robić tego zbyt często. Firma doskonale wie, że osiągi modelu 911 Turbo S i tak są "wystarczające". To nie jedyna nowość na chińskim rynku zaprezentowana na odbywającym się właśnie salonie motoryzacyjnym w Szanghaju.

Porsche 911 Turbo S China 20th Anniversary Edition fot. Porsche

W Chinach właśnie zadebiutował model Porsche 718 Spyder

Oprócz tego w Chinach właśnie zadebiutowało seryjnie produkowane Porsche 718 Spyder. Mały roadster jest oferowany w Europie od 2019 roku, ale na Dalekim Wschodzie był do tej pory niedostępny. W Chinach surowa wersja Porsche Boxster z charakterystycznymi garbami za fotelami jest oferowana z podstawowym czterocylindrowym silnikiem umieszczonym centralnie.

Dzięki zastosowaniu turbosprężarki rozwija moc 300 KM. Z powodu niskiej masy i zautomatyzowanej przekładni PDK taki model nie musi się wstydzić swoich osiągów. Przyspiesza do setki w 5,1 sekundy oraz rozpędza się do prędkości 275 km/h. To najtańszy sportowy samochód marki z Zuffenhausen oferowany w Chinach.

Nie można powiedzieć tego samego o okolicznościowym Porsche 911 Turbo S China 20th Anniversary Edition. W Polsce cennik standardowego modelu Turbo S rozpoczyna się od kwoty 1,095 miliona złotych. Nie znamy ceny chińskiej ekskluzywnej wersji, ale musi być sporo wyższa.

To jeszcze nic. Wyobraźcie sobie jak wzrośnie cena specjalnej wersji na rynku wtórym po sprzedaniu wszystkich 20 sztuk. W kraju, w którym mieszka 1,4 miliarda ludzi, ponad tysiąc dolarowych miliarderów i co najmniej 4,4 miliona milionerów (dane z 2020 roku).

Porsche 718 Spyder fot. Porsche