BMW M3 i M4 dostaną napęd xDrive, ale i tak ucieszą purystów

Większość współczesnych samochodów marki BMW ma napęd na cztery koła xDrive. Takie modele cieszą się największym zainteresowaniem klientów - zdecydowana większość kupowanych nowych BMW ma właśnie napęd na cztery koła. Takie rozwiązanie pojawi się także w sportowych legendach - BMW M3 i M4.

Różne oblicza

Gama sportowych "emek" coraz bardziej się rozszerza. Póki co mieliśmy do dyspozycji cztery konfiguracje - M3 i M4 Competition (czyli o mocy 510 KM i z automatyczną ośmiostopniową skrzynią biegów) oraz M3 i M3 (o mocy 480 KM i z manualną skrzynią biegów). Napęd jak na sportowe auta z Monachium przystało, trafiał na tylną oś. Teraz do gamy dołączają kolejne dwie wersje Competition z napędem M xDrive opracowanym specjalnie dla tych wersji.

Ciekawostką jest fakt, że w układzie M xDrive napęd domyślnie trafia tylko na koła. Przednie wkraczają do akcji dopiero, gdy osiągnięta zostanie granica przyczepności. System M xDrive za pomocą elektroniczne sterowanego sprzęgła wielotarczowego rozdziela moment obrotowy pomiędzy przednie a tylne koła. Jednocześnie współpracuje z aktywnym mechanizmem różnicowym tylnej osi i odpowiednio zestrojonym układem kontroli trakcji M. To wszystko razem ma przekładać się na świetną przyczepność, stabilność i jeszcze lepsze osiągi.

BMW M3 Competition BMW

RWD dla purystów

W M3 i M4 z napędem na cztery koła pojawiło się rozwiązanie znane z M5 Competition. W razie potrzeby kierowca może całkowicie odłączyć przednią oś, a auto zacznie się zachowywać jak typowa tylnonapędówka. Służą do tego tryby jazdy. Tryb 4WD zapewnia optymalną trakcję, ale mimo to tylna oś ma pierwszeństwo. 4WD Sport jeszcze bardziej faworyzuje tylne koła, a przednie dołączają tylko w skrajnych sytuacjach. Dla purystów przygotowano tryb 2WD, który pełną moc przekazuje tylko na tylne koła. Włączenie go następuje poprzez wyłączenie systemu DSC. System kontroli trakcji możemy ustawić w 10-stopniowym zakresie, by jak najbardziej dopasować wsparcie elektroniki do preferencji kierowcy.

BMW M4 Competition BMW

Lepsze osiągi

Czteronapędowe M3 i M4 będą szybsze od swoich tylnonapędowych braci o prawie pół sekundy (0-100 w 3,5 s). Do napędu posłużą te same jednostki silnikowe - sześciocylindrowe motory o pojemności 3 litrów i mocy odpowiednio 480 KM dla "zwykłych" wersji i 510 KM dla wariantów Competition.

M3 i M4 M xDrive wejdą do oferty w lipcu 2021 r. Jeszcze w tym roku gamę modelową uzupełni nowa edycja BMW M4 Cabrio.

BMW M3 Competition BMW