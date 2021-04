Renault Arkana wreszcie w Polsce. Znamy ceny. Może być hitem

Renault Arkana było od dawna zapowiadane na polskim rynku i wreszcie na niego trafiło. Kompaktowy SUV ma sylwetkę znaną z modeli marek premium, ale jest od nich znacznie tańszy. Nie będzie w nim napędu na obie osie, ani naprawdę mocnych silników, ale jest oszczędny napęd hybrydowy. Takiej kombinacji cech do tej pory nie było na polskim rynku.

Renault Arkana jest dostępny w cenach zaczynających się niecałych 112 tys. zł. Tyle kosztuje odmiana z 140-konnym silnikiem benzynowy oraz podstawowym wyposażeniem Zen. Już w nim znalazła się automatyczna jednostrefowa klimatyzacja, wersja multimedialnego systemu Easy Link z siedmiocalowym ekranem, której towarzyszą cyfrowe wskaźniki o przekątnej 4,2 cala.

Renault Arkana fot. Renault

Jest też bogato wyposażona w elektroniczne układy pilnujące bezpieczeństwa: odległości, awaryjnego hamowania, utrzymywania pasa ruchu i rozpoznawania znaków drogowych. Między innymi stąd wysoka ocena organizacji Europ NCAP, która przyznała Arkanie pięć gwiazdek.

Pełny polski cennik nowego modelu Renault wygląda następująco:

Renault Arkana TCe 140 EDC - 111 900 zł (Zen), 122 900 zł (Intens), 134 900 zł (R.S. Line)

(Zen), (Intens), (R.S. Line) Renault Arkana TCe 160 EDC - 126 900 zł (Intens), 138 900 zł (R.S. Line)

(Intens), (R.S. Line) Renault Arkana E-TECH 145 - 119 900 zł (Zen), 130 900 zł (Intens), 142 900 zł (R.S. Line)

W momencie premiery jest dostępnych osiem kombinacji napędu i wyposażenia. Dwa pierwsze silniki to jednostki benzynowe o poj. 1,3 litra o mocy 140 KM lub 160 KM i funkcją mikrohybrydy. Trzecia odmiana ma w pełni hybrydowy napęd E-TECH w wersji bezobsługowej. Jego moc wynosi 145 KM. Wszystkie modele są wyposażone w automatyczne skrzynie biegów.

W przypadku modeli spalinowych są to dwusprzęgłowe przekładnie EDC. Taki napęd umożliwia przyspieszenie do 100 km/h w 9,8 sekundy oraz rozpędzenie się do 205 km/h. Osiągi 160-konnej wersji nie zostały podane, ale ją będzie można zamawiać później, dopiero w październiku 2021 roku.

Hybrydowa odmiana Renault Arkana E-TECH ze skrzynią Multi Mode MMT wyposażoną w sprzęgło kłowe przyspiesza do setki w 10,7 sekundy oraz rozpędza się do 172 km/h. Osiągi nie są jej atutem, ma nim być spory dostępny moment obrotowy połączonych silników (205 + 50 Nm) oraz niskie zużycie paliwa, które zdaniem producenta wyniesie około 5 l/100 km.

Renault Arkana fot. Renault

Droższe wersje wyposażenia będą bogatsze m.in. o systemy bezpieczeństwa Multi-Sense, automatyczne światła drogowe, większe koła, częściowo skórzaną tapicerkę oraz wersją Easy Link z nawigacją i 9,3-calowym ekranem. Takie wyposażenie znajdziemy w wersji Intens. Topowe Renault Arkana R.S. Line ma bardziej sportowy wygląd, tapicerkę z alkantary, elektrycznie regulowane i podgrzewane przednie fotele, układ automatycznego parkowania oraz kilka innych dodatków.

Raczej nie doczekamy się odmian nowego SUV-a z napędem na obie osie, oraz mocniejszymi jednostkami napędowymi. Przynajmniej na razie Renault Arkana ma mieć bardziej przystępne ceny, które wraz z atrakcyjnym wyglądem uczynią z niego hit sprzedaży. Chyba, że rynek zadecyduje inaczej. Wtedy producent zakłada możliwość poszerzenia oferty o bardziej ekskluzywne wersje. Wykluczone są tylko: sportowa odmiana R.S. oraz elektryczne wcielenie Renault Arkana.

Renault Arkana jest dostępne w różnych krajach od prawie dwóch lat. Jego odmienna technicznie wersja bazująca na platformie Dacii Duster została zaprezentowana w maju 2019 roku. Jest przeznaczona na rosyjski rynek i może być wyposażona w napęd na obie osie.

Do Polski trafiła nowocześniejsza, produkowana w Korei wersja oparta na globalnej platformie aliansu Nissan-Renault. Krajowa Arkana ma 456,8 cm długości, 157,1 cm wysokości, rozstaw osi 272 cm oraz prześwit niemal 20 cm. Bagażnik ma pojemność 513 l lub 480 l w wersji E-TECH. Polscy klienci będą mogli odebrać zamówione egzemplarze pod koniec 2021 roku.

Renault Arkana fot. Renault