Policja ma nowe radiowozy. Przesiądą się do kultowych terenówek

Nie każdy radiowóz porusza się tylko po drogach. Czasem potrzebny jest specjalistyczny sprzęt, który dotrze w trudno dostępne tereny. Kujawsko-pomorska policja właśnie kupiła dwa samochody, które mają sobie poradzić nawet w ekstremalnych warunkach. To Toyoty Land Cruiser, które mają napęd na cztery koła i znane są ze swoich własności terenowych.

Toyota Land Cruiser - policja, radiowóz Policja

Nowe radiowozy mają silniki o pojemności 2,8 litra i dysponują mocą 204 KM. Napęd trafia na cztery koła za pośrednictwem automatycznej skrzyni biegów. Terenowe radiowozy zakupione przez Komendę Główną Policji trafią do ogniw wodnych w dwóch jednostkach województwa kujawsko-pomorskiego. Wkrótce auta trafią na patrole w Toruniu i we Włocławku. Auta będą wykorzystywane do patrolowania terenów położonych w pobliżu Wisły, ale nie tylko.

Zakup jednego policyjnego Land Cruisera ze środków z budżetu policji kosztował 212 900 złotych. Auta będą oznakowane, a więc łatwo będzie można je rozpoznać.

