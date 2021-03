Kia K8 już oficjalnie. Do Europy nie dojedzie, ale może być zapowiedzią rewolucji

Kia K8 to następca modelu K7 (takie oznaczenie nosi w Korei Południowej), który w USA figuruje pod nazwą Cadenza. To reprezentant praktycznie wymarłego w Europie segmentu E. Choć lata temu nawet marki popularne oferowały tak duże sedany, dziś to domena marek premium. Niektórzy producenci naginają segmenty, pociągając pod nie np. Skodę Superb, Opla Insignie czy Toyota Camry. Jednak patrząc na wymiary i konkurencję, to jednak klasa średnia.

Kia K8 - napęd

Kia K8 to auto zdecydowanie większe i lepiej wyposażone. W Korei Południowej będzie dostępna z trzema rodzajami napędów. Podstawowy wariant ma bazować na 2,5-litrowym czterocylindrowym silniku benzynowym o mocy 197 KM i maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 248 Nm. Mocniejszy wariat to silnik V6 o objętości skokowej 3,5 litra. Generuje moc 300 KM i moment obrotowy 359 KM. Co ciekawe napęd będzie trafiał na obie osie. Ostatni wariant napędowy to wspomniana jednostka V6, ale zasilana gazem CNG. Tu napęd będzie przekazywany na przednią oś, a parametry zostaną zredukowane do 240 KM i 314 Nm.

Kia K8 2021 Kia

Luksus nie dla Europy

Kolejna rzecz, która zaskakuje w Kii K8 to jakość wykonania wnętrza. W drzwiach zastosowano potrójne uszczelki, by jak najlepiej wygłuszyć kabinę. Wnętrze wykończono pikowaną skórą, a funkcje multimediów przejęły dwa 12-calowe ekrany - jeden na środku konsoli środkowej, a drugi przed oczami kierowcy (pełniący funkcję zegarów). Trzeci "ekran", również o przekątnej 12 cali znajdzie się bezpośrednio na linii wzroku kierowcy w formie wyświetlacza head-up display. W Kii K8 pojawi się zestaw audio firmy Meridian, która do tej pory odpowiadała za nagłośnienie w samochodach Jaguar-Land Rover.

Kia K8 2021 Kia

Kia K8 2021 Kia

Karim Habib, szef stylistów marki (zarządza Kia Global Design Center), podkreśla, że Kia K8 to spojrzenie w przyszłość marki. Nowy model nawiązuje do K7, ale proponuje coś zupełnie nowego. Przyciąga wzrok sportowym wyglądem, ale ma też obiecywać to, co znajdziemy w środku. Marka coraz częściej mówi o luksusie, a najnowsze modele Hyundaia i Kii bez kompleksów patrzą na klasę premium. K8 ma być kolejnym krokiem, żeby podgryźć takich producentów jak Audi, BMW czy Mercedes.

Kia K8 do sprzedaży w Korei Południowej ma trafić jeszcze wiosną. Póki co nie wiadomo jednak ,czy model pojawi się w Stanach Zjednoczonych. Nie pojawi się na pewno w Europie, choćby ze względu na wymarły segment i brak możliwości konkurowania z segmentami premium. Jednak model K8 może być swego rodzaju zapowiedzią nowej linii stylistycznej i kierunku, w którym Kia chce podążać. Może nie dostaniemy K8, ale kto wie - może odetniemy inne kupony od tej nowości.

Kia K8 2021 Kia