Kia K8 to dla nas tylko ciekawostka. Ale czy aby na pewno? To bardzo ważny model

Kia K8 to następca nieoferowanego w Polsce modelu K7, który np. mieszkańcy Stanów Zjednoczonych znają jako Cadenza. Za oceanem to model bardzo lubiany i zdobywający coraz większe grono kierowców. To reprezentant praktycznie wymarłego w Europie segmentu E. W naszej części świata marki popularne kiedyś oferowały takie samochody, dzisiaj na rynku znajdziemy tak naprawdę tylko propozycje z klasy premium. Niektórzy podciągają pod ten segment takie auta jak Skoda Superb czy Opel Insignia, ale to jednak auta, które zaliczamy raczej do segmentu D. Ostatnio na nasz rynek powróciła Toyota Camry, zastępując w ofercie Avensisa. Często opisywana jest jednak, przez samego producenta, jako klasa średnia.

Dlaczego więc piszemy o Kii K8? Bo to jeden z pierwszych samochodów, jakie Kia zaprezentowała po głośnej konferencji, na której zaprezentowano nowe logo, a także zapowiedziano poważne zmiany w całej marce. Kia K8 nad Wisłę nie przyjedzie, ale wiele z zaproponowanych w niej rozwiązań zostanie wykorzystanych w innych samochodach. Także tych oferowanych w naszych salonach.

Południowokoreański producent dawkuje informacje o swojej wielkiej premierze. Na razie pokazano tylko trzy zdjęcia modelu, a fotografa nie wpuszczono do środka. Kia milczy też na temat centymetrów, jednostek napędowych i osiągów nowego modelu. Chwali się jednak stylistyką, bo K8 ma zapowiadać nowy język stylistyczny dla całej marki. Zwróćcie uwagę na nowe logo, kolejną interpretację grilla (Kia nazywa go "tygrysim nosem"), ciekawe światła z tyłu i bardzo dynamiczną sylwetkę.

Karim Habib, szef stylistów marki (zarządza Kia Global Design Center), podkreśla, że Kia K8 to spojrzenie w przyszłość marki. Nowy model nawiązuje do K7, ale proponuje coś zupełnie nowego. Przyciąga wzrok sportowym wyglądem, ale ma też obiecywać to, co znajdziemy w środku. Marka coraz częściej mówi o luksusie, a najnowsze modele Hyundaia i Kii bez kompleksów patrzą na klasę premium. K8 ma być kolejnym krokiem, jaki wykonuje Kia, żeby podgryźć takich producentów jak Audi, BMW czy Mercedes. W Europie także znamy już takie samochody Kii. Przykłady? Stinger i Proceed. Wykonaniem i wyposażeniem imponuje także nowe Sorento.

Pełnoprawna premiera planowana jest na ten rok. Możemy się spodziewać, że w najbliższych tygodniach Kia będzie ujawniać kolejne szczegóły nowego modelu.

Jesteśmy bardzo ciekawi, jak wygląda wnętrze.