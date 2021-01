Kia ma nowe logo i rekord Guinessa. To zapowiedź poważnych zmian

Kia ogłosiła wprowadzenie nowego logo. Zmiana ma symbolizować nadchodzącą transformację i nowe cele marki. Kia w przyszłości zamierza zostać liderem branży mobilności, co wpłynie na zmianę niemal wszystkich aspektów działalności. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią nowe logo przypomina odręczny podpis. Ciągła linia ma być wyrazem tego, że Kia chce inspirować, a symetria - świadczyć o pewności marki w dążeniu do celu.

Wprowadzenie nowego logo wynika ze strategii biznesowej "Plan S" ("S" jest skrótem od "shift", oznaczającego "zmianę" w wolnym tłumaczeniu), zaprezentowanej w 2020 roku. Wynika z niej, że Kia ma ambicję zostać jednym z liderów branży motoryzacyjnej na świecie. Aby to osiągnąć, marka koncentruje się na popularyzacji samochodów elektrycznych oraz na wprowadzeniu usług związanych z mobilnością. Kia zamierza dostosować swoje pojazdy i usługi do potrzeb nawet małych grup klientów, a także do specyfiki poszczególnych regionów.

Kia nowe logo 2021 Kia

Nowe logo Kia odzwierciedla dążenie marki do tego, aby zostać liderem zmian oraz innowacji. Branża motoryzacyjna przeżywa okres gwałtownych przemian, które Kia zarówno kształtuje, jak i dostosowuje się do nich. Nowe logo jest wyrazem naszego pragnienia do inspirowania klientów w miarę, jak zmieniają się ich potrzeby w zakresie mobilności, a także naszych pracowników, aby potrafili sprostać wyzwaniom, przed którymi stoimy w szybko zmieniającej się branży

– powiedział Ho Sung Song, Prezes i Dyrektor Generalny Kia.

Dotychczasowe hasło reklamowe marki Kia brzmiało "The Power to Surprise". Z nowym logo przyszedł także nowy slogan. Nowe motto marki brzmi "Movement that inspires"

Nowe logo zostało zaprezentowane podczas rekordowego pokazu pirotechnicznego nad miastem Incheon w Korei. 303 drony wystrzeliły setki fajerwerków podczas synchronicznego pokazu. Przy okazji został ustanowiony nowy rekord Guinnessa w kategorii „Liczby dronów, wykorzystanych do pokazu fajerwerków”. Pokaz można zobaczyć na oficjalnym kanale marki Kia na YouTubie.

Nowa strategia od 15 stycznia

Szczegóły dotyczące nowej strategii, celu i filozofii marki zostaną przedstawione podczas światowego wydarzenia transmitowanego online, "New Kia Brand Showcase". Odbędzie się ono w piątek, 15. stycznia, o godzinie 1:00 w nocy czasu europejskiego. To wydarzenie również będzie można obejrzeć na oficjalnym kanale marki Kia na YouTubie.

Kia nowe logo 2021 Kia