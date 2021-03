Do konfigurowania supersamochodów trzeba mieć fantazję. W Polsce są trzy nowe McLareny. Wyglądają świetnie

Z badań wynika, że kierowcy w Europie najczęściej kupują srebrne samochody. Szarości, grafity, stonowane odcienie. Widocznie ta zasada nie dotyczy supersamochodów. W Polsce trzech klientów zakupiło nowe McLareny 765LT w zdecydowanie nie-stonowanych barwach.

Trzy kolory, trzy osobowości

Trzy egzemplarze, które pojawiły się nad Wisłą, zostały spersonalizowane przez MSO (McLaren Special Operations). Oznacza to, że w każdym modelu pojawiły się unikatowe modyfikacje. Personalizacja polegała między innymi na odważnych kolorach nadwozi. Trzy McLareny wyglądają jak kolorowe M&M'sy - polakierowano je w kolory Volcano Yellow, Volcano Orange i Paris Blue. I dobrze - niech wiosna pojawi się też na drogach.

To pierwsze egzemplarze z rodziny longtaili, które pojawiły się w Polsce u prywatnych klientów. Klienci złożyli zamówienia na model 765LT (który już jest kompletnie wyprzedany) w czasie światowej premiery latem zeszłego roku. Udało się odebrać auta jeszcze przed rozpoczęciem się nadchodzącego sezonu torowego.

Trzy nowe McLareny 765LT przyjechały do Polski McLaren

Personalizacja MSO

Wszystkie trzy samochody zostały skonfigurowane w oparciu o wyposażenie z zasobów McLaren Special Operations (MSO), oddziału firmy zajmującego się personalizowaniem McLarenów. MSO oferuje przeróbki zarówno w wersji "defined", czyli zdefiniowanymi wcześniej elementami lub pakietami oraz "bespoke", czyli projektowanymi na indywidualne zamówienie.

Pierwsze trzy zamówienia z Polski dostały mocne kolory: Volcano Yellow, Volcano Orange i Paris Blue. Ostatni z nich posiada wiele elementów z arsenału akcesoriów MSO, m. in. pakiet MSO Clubsport Pro (superlekkie karbonowe fotele sportowe, wzmocnione hamulce torowe i karbonowe wloty powietrza o satynowym wykończeniu). Natomiast pakiet MSO Black podkreśla wygląd 765LT za pomocą wykończonych czernią przedniego splittera, tylnego zderzaka i dyfuzora, wlotów powietrza, bocznych progów i obudów lusterek. Nie brakuje też elementów z karbonu, m.in. pokrywa silnika oraz aktywny tylny spoiler.

Gdy mówię o McLarenie 765LT, to na myśl przychodzi mi kilka rzeczy: zaangażowanie kierowcy, niska waga, torowa dynamika, zwiększona moc oraz to, że samochody trafią do niewielkiej grupy szczęśliwców. Wierzymy, że to samochód stworzony do dalszej personalizacji oraz podkreślenia kilku kluczowych elementów jego designu. Każdy z trzech McLarenów 765LT, które trafiły do Polski, jest na swój sposób wyjątkowy, gdyż każdy został wykonany przy wsparciu McLaren Special Operations. MSO dostarcza swoim klientom narzędzi, dzięki którym mogą współprojektować i współtworzyć swoją wymarzoną wersję McLarena 765LT

- mówi Bastian Luehmann, Market Director Central Europe.

McLaren 765LT McLaren

Jesteśmy dumni z faktu, że mogliśmy dostarczyć na polski rynek pierwsze trzy egzemplarze modelu 765LT w tak wyróżniających się, wyjątkowych specyfikacjach. Nie dość, że to jeden z najbardziej ekscytujących samochodów stworzonych przez McLarena, to dzięki niemal nieograniczonym możliwościom personalizacji MSO, mogliśmy skupić się na realizacji marzeń naszych klientów. Bycie częścią tej podróży, obserwowanie jej kolejnych etapów, dzielenie niezwykłych chwil z naszymi klientami -to dla nas duży przywilej

- powiedział Maksymilian Fus, McLaren Warszawa Sales Manager.

McLaren 765LT - dane techniczne

McLaren 765LT waży o 80 kg mniej niż najlżejszy dotychczas w tej klasie model 720S. Za aerodynamikę odpowiadają m.in. karbonowe panele oraz aktywny tylny spoiler, czyli właśnie "longtail", od którego pochodzi nazwa modelu. Połączenie niewielkiej masy (1229 kg suchej wagi) z ekstremalną mocą 765 KM i momentem obrotowym 800 Nm generowanym przez 4-litrowy, podwójnie doładowany silnika V8 to klucz do osiągów 765LT. Do 100 km/h auto przyspiesza w mniej niż 3 sekundy, a do 200 km/h – dokładnie w 7 sekund. Ćwierć mili samochód pokonuje w 9,9 sekundy.

McLaren 765LT był oferowany klientom polskiego salonu w cenie od 402,5 tys. euro.

McLaren 765LT McLaren