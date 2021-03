Ile kosztuje pikap w Polsce? Sprawdzamy ceny i silniki najpopularniejszych modeli nad Wisłą

Ford Ranger - ceny i silniki

Zdecydowanym liderem segmentu pikapów w Polsce jest mały (oczywiście w porównaniu ze słynną serią F) Ford. Ford Ranger z pojedynczą kabiną mierzy 5282 mm długości, na naszych drogach wyróżnia się więc wielkością, ale pikap musi być spory - ma wozić na pace sporo, często ciężkich, rzeczy. W Polsce Ford Ranger dostępny jest z kilkoma rodzajami kabiny - można wybrać pojedynczą, przedłużoną lub podwójną. Cennik, bez promocji i rabatów, otwiera 125 374 zł za Rangera z pojedynczą kabiną i dwulitrowym dieslem 2.0 EcoBlue o mocy 130 KM. Każdy pikap Forda ma 4x4. Wyjściowe ceny każdej wersji:

Podwozie 2d - od 124 636 zł

Pickup 2d - od 125 866 zł

Pickup 4d (przedłużona kabina) - od 141 118 zł

Pickup 4d (podwójna kabina) - od 146 530 zł

W ofercie znajdziemy jeszcze trzy inne jednostki wysokoprężne - 2.0 EcoBlue 170 KM, 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 170 KM oraz 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 213 KM. To ten ostatni, najmocniejszy silnik napędza wyjątkową wersję Rangera, czyli Raptora 4x4. To bardzo szybka i świetnie dająca sobie w terenie odmiana. To topowa propozycja w gamie i kosztuje wyjściowo 248 694 zł.

Toyota Hilux - ceny i silniki

Toyota Hilux to synonim niezawodnego i niezniszczalnego pikapa na całym świecie. Nad Wisłę przyjeżdża właśnie jego najnowsze wcielenie. Nowa Toyota Hilux dostępna będzie w trzech wersjach:

Pojedyncza kabina - od 115 620 zł

Półtorej kabiny - od 123 492 zł

Podwójna kabina - od 142 803 zł

To ceny z bazowym dieslem 2.4 D-4D o mocy 150 KM. Jedną z najważniejszych nowości w japońskim pikapie jest większa i mocniejsza jednostka 2.8 D-4D 204 KM, która dostępna jest od razu z podwójną kabiną i napędem 4x4. Wyjściowa cena to 180 441 zł.

Volkswagen Amarok - ceny i silniki

Bardzo ciekawą propozycją jest w tej klasie Volkswagen Amarok. Niemcy mają węższą ofertę, ale kuszą znacznie większym silnikiem. Amarok dostępny jest tylko w wersji pickup 4d. Pod maską bazowej wersji pracuje 3.0 V6 TDI o mocy 204 KM, od razu z automatem i napędem 4Motion. Kosztuje 156 948 zł. Półkę wyżej znajdziemy Amaroka 3.0 V6 TDI 258 KM (oczywiście 4Motion i automat to standard), który sprzedawany jest od razu od wysokiej wersji wyposażenia Highline i został wyceniony na 176 628 zł.

Nissan NP300 Navara - ceny i silniki

Przy szukaniu pikapa nie można oczywiście zapomnieć o Nissanie Navarze. To również jeden z bestsellerów tego segmentu. W Polsce popularny japoński pikap dostępny jest z dwoma silnikami Diesla 2.3 dCi o mocy 163 lub 190 KM. Wszystkie mają napęd 4WD. Podajemy wyjściowe ceny każdej wersji:

Podwozie 4d King Cab - od 131 400 zł

Podwozie 4d Double Cab - od 138 900 zł

Pickup 4d King Cab - od 137 650 zł

Pickup 4d Double Cab - od 141 550 zł (132 550 zł z rabatem)

Mitsubishi L200 - silniki i ceny

Zostajemy w Japonii i sprawdzamy, co oferuje Mitsubishi L200. Dostępne jest tylko w wersji Double Cab z dieslem 2.2 o mocy 150 KM napędem 4WD. Kosztuje wyjściowo 148 818 zł z ręczną skrzynią.

Isuzu D-Max - ceny i silniki

Z kolei Isuzu D-Max ma pod maską jednostkę wysokoprężną o pojemności 1.9 l i 163 KM mocy. Napęd w każdym D-Maxie to 4WD. Dostępne są trzy wersje pikapa:

Kabina pojedyncza - od 130 319 zł

Kabina wydłużona - od 137 699 zł

Kabina podwójna - od 143 849 zł

Ssangyong Musso - ceny i silniki

Swojego pikapa ma także Ssangyong. W wersji bazowej z dieslem 2.2 181 KM i napędem na jedną oś kosztuje 128 300 zł. W odmianie Grand startuje od tej samej kwoty. Do napędu AWD trzeba dopłacić około 10 tysięcy zł.

