Nowa Toyota Hilux z polskimi cenami. Pickup dostał nowego, 204-konnego diesla

Ile kosztuje nowa Toyota Hilux?

Na Moto.pl zazwyczaj podajemy ceny brutto, ale w przypadku takiego samochodu, jak pickup, równie ważne, o ile nie ważniejsze, są ceny netto. Dlatego podamy je jako pierwsze, a kwoty brutto umieścimy w nawiasach. Nowa Toyota Hilux z silnikiem 2.4 D-4D o mocy 150 KM i pojedynczą kabiną kosztuje 94 000 zł (115 600 zł) z napędem na jedną oś. Za napęd 4x4 trzeba zapłacić 108 100 zł (132 963 zł). Wyższa cena wynika też z faktu, że Hilux 4x4 nie jest dostępny w bazowej wersji DL. Również w odmianie z półtorej kabiny Hilux 4x2 oferowany jest tylko w bazowej wersji DL i kosztuje 100 400 zł (123 492 zł). Hiluxa 4x4 można zamówić w wyższych DLX (119 700 zł netto /140 712 zł brutto) oraz SR (126 300 zł/155 349 zł).

Pickup z podwójną kabiną dostępny jest tylko z napędem 4x4, a ceny wahają się od 116 100 zł (142 803 zł) do 141 800 zł (174 414 zł). Tutaj można wybrać silnik 2.4 D-4D z automatem. Taka konfiguracja kosztuje wyjściowo 135 900 zł (167 157 zł). Mocniejszy diesel 2.8 D-4D dostępny jest tylko w dwóch najwyższych wersjach wyposażenia z podwójną kabiną. W SR5 kosztuje 146 700 zł (180 441 zł) ze skrzynią ręczną i 151 100 zł (185 853 zł) z automatyczną przekładnią. Topową propozycję Invincible wyceniono na 182 200 (224 106 zł) i dostępna jest tylko z 6 A/T.

Nowy mocny diesel w ofercie

Zdecydowanie jedną z najważniejszych nowości jest dodanie do oferty mocniejszego silnika wysokoprężnego o pojemności 2,8 litra i mocy 204 KM. Do tej pory Toyota Hilux w Polsce dostępna była tylko z jednostką 2.4 D-4D o mocy 150 KM. Nowa jednostka generuje 500 Nm momentu obrotowego i rozpędza auto od 0 do 100 km/h w 10 sekund, czyli o 2,8 s szybciej niż aktualny diesel. Deklarowane zużycie paliwa to ok. 7,8 l/100 km.

Nowa Toyota Hilux ma lepiej jeździć po asfalcie

Toyota Hilux to synonim wytrzymałego, niezniszczalnego pickupa, który nie boi się nawet najtrudniejszego terenu. Możliwości terenowe mają być jeszcze większe dzięki elektronicznemu systemowi działającemu jak mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu LSD (w wersji 4x2). Co więcej, prędkość obrotową silnika na biegu jałowym obniżono z 850 do 680 obr./min. Poprawiono także szybkość reakcji na pedał przyspieszenia oraz działanie systemu stabilizacji pojazdu (VSC). Przydać może się również nowy system monitorowania kąta skrętu kół w czasie manewru.

Przy okazji tegorocznego liftingu inżynierowie skupili się także na poprawie komfortu jazdy po asfaltowych drogach. Wprowadzano zmiany w zawieszeniu i układzie kierowniczym. Udoskonalono resory i amortyzatory z przodu i z tyłu, dzięki czemu jazda autem jest bardziej płynna, a pokonywanie nierówności i wybojów mniej odczuwalne dla pasażerów.

Toyota Hilux 2020 fot. Toyota

Znacznie wygodniejsze i nowocześniejsze wnętrze

W naszej galerii znajdziecie sporo zdjęć nowej Toyoty Hilux, klika wklejamy też w tekst, nie będziemy więc tracić czasu na opisywanie zmian w wyglądzie nadwozia. Dla kierowcy znacznie ważniejsze jest wnętrze, a tam Toyota Hiluxowi zafundowała naprawdę poważne zmiany. Mamy tu m.in. nowy wzór tablicy przyrządów i nowy 8-calowy ekran dotykowy na konsoli centralnej, wyposażony w mechaniczne przyciski ułatwiające obsługę podczas prowadzenia. Hilux otrzymał także nową wersję systemu multimedialnego, który obsługuje Apple CarPlay oraz Android Auto.

Na liście wyposażenia znajdziemy teraz choćby: inteligentny kluczyk, przycisk Start, nawigację satelitarną, automatyczną klimatyzację, przednie i tylne czujniki parkowania oraz system nagłośnienia klasy premium JBL z technologią CLARi-Fi i 9 głośnikami oraz 8-kanałowym wzmacniaczem 800 W, elektryczną roletę na bagażnik, orurowanie kapotażowe bagażnika oraz stopnie boczne.

Toyota Hilux 2020 fot. Toyota

Nowa wersja wyposażona - Toyota Hilux Invincible

Na pierwszych prasowych zdjęciach widzicie Hiluxa w nowej wersji Invincible. To najwyższa i najlepiej wyposażona odmiana pickupa. W oficjalnej informacji czytamy: powstała z myślą o rekreacji oraz o kierowcach korzystających z auta zarówno do pracy, jak i dla przyjemności, którzy oczekują uniwersalnego auta o wysokim standardzie komfortu i wyposażenia oraz znacznych możliwościach terenowych i dużej praktyczności. Hilux Invincible jest bardziej wyrafinowany stylistycznie i otrzymuje w standardzie najbogatsze wyposażenie.

Z pozoru taka decyzja może dziwić, bo utarło się, że pickupy to typowe "woły robocze", ale wyniki sprzedaży temu przeczą. Klienci bardzo często sięgają właśnie po najwyższe wersje wyposażenia.