Wirtualny alkomat online. Sprawdź, ile możesz mieć promili alkoholu we krwi

Wirtualny alkomat online. Jak działa?

Wirtualny alkomat online jest narzędziem, które w oparciu o konkretne dane jest w stanie podać nam szacunkową zawartość alkoholu we krwi. Bazuje on na takich danych jak m.in. płeć, waga, ilość i rodzaj spożytego alkoholu, czas rozpoczęcia i zakończenia spożycia. Korzystając z takiego kalkulatora należy pamiętać, że jego działanie opiera się na szacunkowym wyliczeniu i nie może stanowić podstawy do stwierdzenia, że jesteśmy trzeźwi. Najlepszą zasadą w przypadku, gdy spożywamy alkohol, nawet w niewielkich ilościach, jest zaniechanie jazdy samochodem w myśl zasady: "piłeś - nie jedź!"

Czy kalkulator promili działa? O czym trzeba pamiętać?

Zawartość alkoholu we krwi można zbadać z pomocą alkomatu. Profesjonalne urządzenia potrafią z dużą dokładnością podać ilość promili w wydychanym powietrzu. Alkomaty można kupić w sklepach z elektroniką lub przez internet. Pamiętajmy, aby przy zakupie sprawdzić czy dany produkt posiada odpowiednie certyfikaty, aby mieć pewność, że jego wskazania są wiarygodne.

Jeśli chcemy poznać tylko szacunkowo zawartość alkoholu we krwi, wówczas możemy skorzystać z kalkulatora promili online. Aby poznać wynik należy bardzo skrupulatnie uzupełnić wymagane w nim dane - ważne aby były możliwie jak najbardziej dokładne. Wartość jaką poda nam wirtualny alkomat online bedzię jedynie poglądowa - na jej podstawie nie możemy podejmować decyzji na temat tego czy możemy prowadzić. Nawet najmniejsza ilość spożytego alkoholu może prowadzić do opóźnienia reakcji i pogorszenia zdolności niezbędnych do bezpiecznego prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Kalkulator promili w organizmie nie jest dowodem trzeźwości

W celu dokładnego, a nie szacunkowego zweryfikowana stanu naszej trzeźwości, konieczne jest przeprowadzenie badania profesjonalnym alkomatem lub wykonanie najbardziej wiarygodnej analizy na podstawie próbki krwi. Dlatego jeśli spożywałeś alkohol i masz wątpliwości co do stanu swojej trzeźwości lepiej zrezygnuj z prowadzenia. Kalkulator promili w organizmie nie może być traktowany jako dowód trzeźwości.

Tu znajdziesz nasz alkomat online:

Wirtualny alkomat online

Ile promili mogę mieć, by jechać samochodem?

Według obowiązujących przepisów kierowca bez konsekwencji może mieć 0,2 promila alkoholu we krwi, czyli do 0,1 mg/l w wydychanym powietrzu. Wiele osób po wypiciu lampki wina lub jednego piwa jest przekonana, że może bez problemu wsiąść za kierownicę, a często okazuje się, że nawet tak niewielka ilość spożytego alkoholu powoduje przekroczenie dozwolonej granicy.

Ile promili można mieć w Polsce? Dopuszczalna zawartość alkoholu

Jak wskazują eksperci, nie tylko nasz system prawny pod omawianym względem jest niedoskonały. W innych krajach dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi jest jeszcze wyższa. Dla przykładu:

w Anglii bez konsekwencji można prowadzić mając 0,8 promila

w Luksemburgu można prowadzić mając 0,8 promila

w Niemczech dopuszczalne jest 0,5 promila

w Portugalii dopuszczalne jest 0,5 promila

w Szwajcarii dopuszczalne jest 0,5 promila.

Istnieje jednak także spora grupa państw, gdzie kierowca nie może mieć w ogóle alkoholu we krwi podczas jazdy samochodem. Należą do nich:

Estonia

Rosja

Czechy

Białoruś

Litwa

Rumunia

Słowacja

Węgry

Albania

Chorwacja

Polska z granicą 0,2 promila mieści się w grupie państw o dość restrykcyjnych regulacjach, jednak jak pokazują statystyki wciąż są one zbyt łagodne i co roku policja wyłapuje setki nietrzeźwych kierowców, którzy często przyczyniają się do poważnych wypadków na drogach.

Ile promili schodzi po godzinie, a ile po dwóch?

O tym jak szybko alkohol opuszcza organizm danego człowieka decyduje wiele czynników. Inaczej przebiega metabolizm alkoholu we krwi mężczyzny, a inaczej u kobiety. Wpływ na wydalanie go ma także masa ciała, wzrost, kondycja fizyczna, samopoczucie danego dnia, a także wiele innych czynników. Przyjmuje się jednak pewne schematy co do tego ile promili schodzi po godzinie, ile po dwóch itd. I tak alkohol jest wydalany w średnim tempie wynoszącym około 0.15‰ na godzinę. Oznacza to, że jeśli podczas wieczornej imprezy wypijemy na tyle dużo alkoholu, że stężenie jego osiągnie 2 promile we krwi, to nawet po przespanej nocy (około 10 h) nie będziemy jeszcze mogli prowadzić samochodu, pomimo dobrego samopoczucia. Dlatego tak ważne jest, aby mieć świadomość i poczucie odpowiedzialności za siebie i innych i w przypadku, gdy nie jesteśmy pewni co do stanu naszej trzeźwości, zrezygnować z prowadzenia pojazdu.

Ile promili po piwie?

Wielu kierowców ulega fałszywemu przekonaniu, że po spożyciu jednego piwa lub dwóch lampek wina bez problemu można wsiąść za kierownicę. Nic bardziej mylnego. Tzw. lekkie alkohole równie mocno ograniczają nasze zdolności wpływają na poziom koncentracji. Wystarczy wspomnieć ile promili pojawia się we krwi po spożyciu każdego z nich:

jedno piwo - po godzinie około 0,38 promila

jedna lampka wina - po godzinie 0,10 promila

jeden kieliszek wódki - po godzinie 0,27 promila.

Te dane są w pełni szacunkowe i w żadnym wypadku nie należy ich interpretować w odniesieniu do własnej osoby. Wpływ na wydalanie alkoholu ma bowiem wiele indywidualnych kwestii, które zostały już wyżej wspomniane.

Wirtualny alkomat. Ile mogę wypić?

Wirtualny alkomat online może także pokazywać ile dana osoba szacunkowo może wypić alkoholu, by nie przekroczyć dozwolonej prawem normy. Nadal jest to jednak wskazanie jedynie szacunkowe, które nie może stanowić podstawy do stwierdzenia, że po przyjęciu dokładnie wyliczonej ilości alkoholu wciąż pozostaje się trzeźwym.