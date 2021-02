Skoda pokazała kolejnego SUV-a. Model Kushaq debiutuje za miesiąc

Skoda Kushaq to mały SUV, który pojawi się na indyjskim rynku. Stylistycznie nawiązuje do koncepcyjnego modelu Vision IN, a konstrukcyjnie bazuje na nieco zmodyfikowanej platformie grupy Volkswagena MQB A0, na której powstaje m.in. Skoda Kamiq. Co ciekawe, Kushaq ma być składany w Indiach z dostępnych tam komponentów.

Pod maskę trafią znane z gamy skody silniki 1.0 i 1.5, ale póki co producent nie podaje przedziałów mocy, ani tym bardziej osiągów. Wiadomo jednak, że Kushaq będzie dostępny zarówno z manualną jak i automatyczną skrzynią biegów DSG.

Oficjalnie Skoda Kushaq zadebiutuje 18 marca. Wtedy poznamy szczegóły tego modelu oraz plan dystrybucji tego modelu na inne rynki.

Skoda Kushaq 2021 Skoda

Nazwa ma znaczenie

Ciekawostką jest nazwa. Zaczyna się oczywiście na "k" i kończy na "q", jak we wszystkich nowych SUV-ach producenta. Co oznacza? Z języka sanskryt słowo "kushaq" można przetłumaczyć na polski jako "król" lub "władca". Znaczenie nazwy modelu znajdziemy też poprzednich SUV-ach Skody. Kodiaq to niedźwiedź z Alaski. Karoq jest połączeniem dwóch słów ludu zamieszkującego północną Kanadę i Grenlandię - "kaa'raq" oznacza samochód, a "ruq" - strzałę. Również Inuici odpowiedzialni są za nazwę Kamiqa - w ich języku słowo to oznacza zdolność dopasowania się do każdej sytuacji. Tak samo marka postąpiła w przypadku swojego pierwszego elektrycznego SUV-a - Enyaqa. Nazwa modelu pochodzi od irlandzkiego imienia Enya, które oznacza "źródło życia". Imię to ma celtyckie korzenie, a jego pierwotne znaczenie to także "esencja" i "duch".

Skoda Kushaq 2021 Skoda