Lada chwila zadebiutuje Skoda Kushaq, nowy SUV marki. "Nie będziemy konkurować z Dacią"

Skoda Kushaq, czyli nowy SUV Skody

Najważniejszą informacją jest oficjalna zapowiedź zupełnie nowego SUV-a Skody. Marka ujawniła, że będzie się nazywał Kushaq, pokazała szkic linii bocznej oraz zapowiedziała marcową premierę modelu. Już latem Skoda Kushaq wyjedzie na drogi Indii, bo to właśnie z myślą o tym rynku mały SUV powstaje. Zostanie zbudowany na bazie platformy MQB-A0-IN. Dokładne szczegóły techniczne pozostają jeszcze tajemnicą, ale wiemy, że ma to być jeden z ciekawszych SUV-ów segmentu.

Skoda celuje w klientów, którzy szukają czegoś mniej klasycznego - stąd ciekawy dizajn oraz sportowa sylwetka. Możemy się spodziewać, że Kushaq troszkę zapatrzy się na coraz modniejsze SUV-y coupe. Nie zabraknie także bogatego wyposażenia z zakresu komfortu i zaawansowanych systemów bezpieczeństwa. Zapowiadający Kushaqa koncept Vision In (zamieszczamy jego zdjęcia w galerii) napędzany był benzynowym silnikiem 1.5 o mocy 150 KM. Oprócz tej jednostki zapewne w ofercie pojawią się słabsze silniki.

Ciekawostką jest nazwa. Zaczyna się oczywiście na "k" i kończy na "q", jak we wszystkich nowych SUV-ach producenta. Co oznacza? Z języka sanskryt słowo "kushaq" można przetłumaczyć na polski jako "król" lub "władca".

Jak przyszłość czeka Skodę? Nie pójdzie drogą Dacii

Wokół Skody było ostatnio sporo zamieszania, ponieważ pojawiły się informacje, że niektóre wysoko postawione w koncernie osoby obawiają się czeskiej marki. Ich zdaniem, korzystając z technologii Volkswagena, Skoda zaczęła sobie radzić zbyt dobrze i robić zbyt dobre samochody. Na tyle dobre, że stają się poważnym zagrożeniem dla najważniejszej marki grupy, czyli samego Volkswagena. W niemieckiej marce dochodziło nawet do protestów pracowników. Mówiło się wtedy, że władze VAG mogą chcieć zmienić pozycjonowanie Skody i z czasem zamienić ją w typowo budżetową markę. A to oczywiście od razu budzi skojarzenia z należącą do Renault Dacią.

Premiera Skody Kushaq i cechy nowego modelu, na które nacisk kładzie producent (stylistyka, nowoczesne technologie itd.), pokazują, że te plany raczej nie są realne. Szef sprzedaży w Grupie VW, Christian Dahlheim, powiedział w wywiadzie z "Automotive News Europe", że koncern nie zamierza zmieniać Skody w budżetową markę. Wręcz przeciwnie - chce się trzymać sprawdzonej formuły. Jego zdaniem Skoda ma największy potencjał wzrostu z marek grupy i nie potrzebuje zmiany strategii. - Nie lubimy tego porównania, ponieważ nie chcemy zredukować Skody do pozycji, w której miałaby celować w tego rywala - powiedział Dahlheim pytany o Dacię. Jako przykładowych konkurentów wskazał Forda i francuskie marki.

