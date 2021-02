Nie ma zgody na budowę Wschodniej Obwodnicy Warszawy. "Uchylono decyzję środowiskową"

Nie tak dawno pisaliśmy o wyłonieniu wykonawcy wschodniej obwodnicy Warszawy. Firma została wybrana, lada moment miały rozpocząć się prace projektowe na domknięcie stołecznego "ringu" wokół miasta. Teraz prace stanęły pod znakiem zapytania.

Umowę na Wschodnią Obwodnicę Warszawy zerwano. Jest nowy przetarg. A co z datą?

We wtorek Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska poinformowała o uchyleniu decyzji środowiskowej dla budowy wschodniego fragmentu obwodnicy. Póki co nie wiadomo co dalej - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz wybrany w przetargu wykonawca czekają na uzasadnienie, które umożliwi podjęcie jakichkolwiek działań.

Konflikt interesów

Postępowanie dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy prowadzi białostocki oddział Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Skąd takie "odmiejscowienie"? W warszawskim oddziale pojawił się konflikt interesów. Okazało się, że jej kierownikiem jest mieszkaniec Wesołej, gminy która od kilku lat protestuje przeciwko budowie obwodnicy.

Tak miała przebiegać Wschodnia Obwodnica Warszawy:

S17 Ząbki - Zakręt GDDKiA

S17 - Wschodnia Obwodnica Warszawy

Droga ekspresowa S17 o długości ok. 16,3 km ma biec pomiędzy węzłami Drewnica i Lubelska. To część Warszawskiego Węzła Drogowego, która została podzielona na trzy odcinki:

węzeł Drewnica - węzeł Ząbki (ok. 3,6 km),

węzeł Ząbki - węzeł Warszawa Wschód (Zakręt) (ok. 10,2 km),

węzeł Warszawa Wschód (Zakręt) - węzeł Lubelska (ok. 2,5 km).

Docelowo trasa ma mieć dwie jezdnie po trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Wybudowanych ma zostać pięć węzłów:

Ząbki,

Rembertów,

Poligon (zjazd techniczny dla wojska),

Warszawa Wschód (Zakręt),

Lubelska.

Kiedy będzie gotowa Wschodnia Obwodnica Warszawy?

Póki co musimy poczekać na rozwój wydarzeń związanych ze wschodnim fragmentem obwodnicy. GDDKiA podaje, że po uzyskaniu finansowania na etap realizacji robót, zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie w systemie Projektuj i buduj. Szacowane lata realizacji to 2023-2025. Na trzecim odcinku pomiędzy węzłami Warszawa Wschód (Zakręt) i Lubelska prace budowlane powoli dobiegają końca. Zgodnie z umową termin zakończenia robót upływa w kwietniu 2021 r. Wykonawca złożył jednak wniosek o wydłużenie czasu na ukończenie.

