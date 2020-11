Obwodnica Warszawy. POW prawie gotowa. A cały ring? Kwestia nawet... siedmiu lat

Obwodnica Warszawy to jedna z kluczowych inwestycji drogowych nie tylko dla mieszkańców stolicy. Oczywiście ułatwi ogromnie życie warszawiakom i znacznie odkorkuje miasto, ale nie można zapominać, że to przez Warszawę biegnie główna trasa zachód - wschód kraju. Dzięki obwodnicy kierowcy jadący autostradą A2 będą mogli wygodnie i szybko ominąć miasto. Również krajowa siódemka, łącząca Rabkę Zdrój z Gdańskiem, wpada teraz do Warszawy.

Południowa Obwodnica Warszawy - co słychać na placu budowy?

Dobre informacje płyną z Południowej Obwodnicy Warszawy (POW). Tam prace są na ukończeniu, a całość zostanie oddana kierowcom już w przyszłym roku. - Być może nowy odcinek południowej obwodnicy udostępnimy kierowcom już na początku grudnia - Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną". To by oznaczało, że w grudniu kierowcy skorzystają z 14 nowych kilometrów obwodnicy między węzłami Przyczółkowa na Wilanowie i Lubelska po wschodniej stronie Wisły. Do użytku zostanie oddany więc także nowy most.

Również ukończenie odcinka na Ursynowie (przez duży fragment dzielnicy obwodnica będzie poprowadzona tunelem) zbliża się ku końcowi. Drogowcom zostały już prace wykończeniowe, a GDDKiA zapewnia, że ursynowski fragment POW będzie gotowy do połowy przyszłego roku.

Południowa obwodnica Warszawy od Puławskiej do wylotówki na Lublin Studio Gazeta

A co z resztą obwodnicy Warszawy?

Znacznie mniej optymistyczne informacje płyną w kwestii warszawskiej obwodnicy na wschodzie. Tam ewentualne roboty paraliżują protesty mieszkańców, ekolodzy (pierwotny przebieg trasy mógł zagrozić rzadkim gatunkom zwierząt) oraz problemy z projektantem, z którym GDDKiA rozwiązała umowę. Przetargów w systemie "projektuj i buduj" możemy się spodziewać dopiero w 2022 lub 2023 r. Rzeczniczka mazowieckiej GDDKiA nie pozostawia złudzeń i przyznaje, że przewidywany termin zakończenia robót to dopiero 2027 r. Małym pocieszeniem dla kierowców może być fakt, że do 2024 r. oddany ma zostać trzykilometrowy odcinek wschodniej obwodnicy Warszawy między obwodnicą Marek a węzłem Ząbki.

Dużo dzieje się także na północy kraju

Ostatnio informowaliśmy także o postępach w pracach nad Obwodnicą Metropolii Trójmiejskiej. Oddanie w pełni gotowej obwodnicy planowane jest na 2025 r. Wiemy, że OMT będzie dwujezdniową drogą ekspresową po dwa pasy w każdym kierunku z rezerwą pod trzeci pas. Trasa ma mieć wraz z obwodnicą Żukowa około 39 km. O obwodnicy Trójmiasta więcej pisaliśmy tutaj:

