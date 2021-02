Już jest - Honda pokazała nową HR-V e:HEV. W standardzie będzie hybrydą

Jak powiedzieli, tak zrobili. Honda zaprezentowała nową generację modelu HR-V, popularnego kompaktowego SUV-a. Główną zmianą jest przemodelowanie gamy silnikowej - w standardzie dostępny jest zaawansowany hybrydowy układ napędowy e:HEV. Podobne działania marka podjęła ostatnio wobec miejskiego modelu Jazz, który także występuje tylko jako hybryda.

Nadwozie zyskało bardziej nowoczesne linie, nawiązujące stylistycznie do modeli typu coupe. HR-V e:HEV ma zupełnie nową, dość niespotykaną osłonę chłodnicy. Pełny zderzak ma poziome wcięcia, a auto zyskało wydłużoną maskę i bardziej pionowe boki, dzięki czemu uzyskano dodatkową przestrzeń we wnętrzu. Z tyłu pojawił się modny w ostatnich latach łączony pas pomiędzy światłami, co dodaje sylwetce nowoczesności.

Honda HR-V e:HEV 2021 Honda

Nowy HR-V jest najnowszym kolejnym modelem w ofercie Hondy z emblematem e:HEV, "e:" oznacza elektryfikację, a "HEV" – technologię hybrydową opartą na zasilaniu energią elektryczną. To już trzeci model tej marki z takim oznaczeniem, po odświeżonym CR-V i nowym Jazzie, które pojawiły się w ofercie Hondy w 2020 roku.

Przestronne wnętrze

W kabinie zastosowano nowe, miękkie materiały, a dzięki kompaktowemu układowi napędowemu i centralnie umieszczonemu zbiornikowi paliwa, w HR-V e:HEV zachowano funkcjonalny system składania tylnych siedzeń Magic Seats. Daje on możliwość podnoszenia i opuszczania siedzeń w wielu konfiguracjach, co pozwala dopasować przestrzeń ładunkową do aktualnych potrzeb.

Honda HR-V e:HEV 2021 Honda

Wnętrze zyskało nowoczesny charakter, ale przy zachowaniu minimalistycznej i ergonomicznej formy. Kokpit uporządkowano, a wszystkie elementy zostały rozmieszczone w taki sposób, by optycznie jak najbardziej powiększyć wnętrze.

Nowa Honda HR-V e:HEV wejdzie do sprzedaży w Europie pod koniec 2021 roku.

Honda HR-V e:HEV 2021 Honda