Norma Euro 6d ISC FCM miesza na rynku nowych samochodów. Widać to także w klasie premium

W zeszłym miesiącu w Polsce zarejestrowano 6 183 nowe samochody klasy premium. To rekordowy styczeń w tym segmencie pojazdów. W porównaniu z rokiem 2020 r. poprawa to 1,54 proc. Jednocześnie obserwujemy spory spadek liczby rejestracji, kiedy styczniowy wynik zestawimy z minionym grudniem. To aż 28,96 proc. Wynika to z dwóch powodów. Przede wszystkim końcówka roku to większa aktywność na rynku klientów instytucjonalnych, a to oni napędzają sprzedaż samochodów klasy premium. Firmy w styczniu 2021 r. odpowiadały aż za 89,1 proc. rejestracji aut z wyższej półki. Spadki styczeń 2021 do grudnia 2020 są więc naturalne, ale Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR zwraca uwagę, że to nie jedyny powód prawie 30-procentowego minusa.

Słabszy rezultat osiągnięty w pierwszym miesiącu nowego roku jest również pochodną wejścia w życie z początkiem 2021 roku nowej normy Euro 6d ISC FCM, zobowiązującej producentów do wyposażania pojazdów w urządzenia monitorujące zużycie paliwa lub energii elektrycznej. Auta, które nie są w nie wyposażone, nie mogą być, co do zasady, rejestrowane. Grudzień był zatem ostatnim miesiącem na sprzedaż aut niesprzedawalnych w 2021 roku

- czytamy w raporcie IBRM, w którym podsumowano styczniowe wyniki.

Kto liderem klasy premium na początku roku?

Tradycyjnie o portfel bogatych klientów w Polsce toczy się zażarta walka pomiędzy Mercedesem i BMW. Ostatnio to ta pierwsza marka miała więcej powodów do zadowolenia, ale w rok 2021 lepiej wjechali Bawarczycy, wypracowując dość wyraźną przewagę nad głównym konkurentem. Tę dwójkę goni Audi, a za podium znalazły się Volvo oraz Lexus.

BMW - 1 809 szt. Mercedes - 1 566 szt. Audi - 1 219 szt. Volvo - 667 szt. Lexus - 602 szt, MINI - 145 szt, Porsche - 88 szt. Land Rover - 28 szt. DS - 19 szt. Tesla - 13 szt.

BMW ma znacznie więcej powodów do zadowolenia. Nie tylko prześcignęło Mercedesa jako marka, ale BMW serii 3 zdetronizowało XC60 jako najpopularniejszy model. Warto zaznaczyć, że SUV Volvo jest ulubionym samochodem klasy premium Polaków nieprzerwanie od 10 lat. Styczeń 2021 r. nie był dla niego jednak zbyt udany, bo XC60 musiało uznać wyższość dwóch bezpośrednich konkurentów - BMW X3 oraz Audi Q5. Co ciekawe, na świetne drugie miejsce wskoczyło kolejne BMW - najtańsze w ofercie 1.

BMW 3 - 361 szt. BMW 1 - 321 szt. BMW X3 - 248 szt. Audi Q5 - 240 szt. Volvo XC60 - 213 szt. Mercedes GLE - 209 szt. BMW 5 - 197 szt. BMW X5 - 193 szt. Audi A4 - 193 szt. Mercedes Klasy E - 187 szt.

Audi Q5 45 TFSI quattro S tronic fot. Audi (Konrad Skura)