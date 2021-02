Pół miliona samochodów z napędem elektrycznym w Polsce. W realistycznym scenariuszu już za 5 lat

Zobacz wideo Niższe ceny i coraz większy wybór przekonują Polaków do aut elektrycznych. Przybywa też stacji ładowania pojazdów

W najnowszym wydaniu raportu "Polish EV Outlook" przygotowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) przedstawiono prognozy na najbliższe lata dla polskiego rynku samochodów zero- i niskoemisyjnych.

Pół miliona samochodów z napędem elektrycznym w 5 lat

Z danych na koniec grudnia 2020 roku wynika, że w Polsce zarejestrowanych jest nieco ponad 20 tys. samochodów z napędem elektrycznym. Z roku na rok, ich liczba jednak rośnie. W 2020 roku przybyło ich prawie 10 tys., czyli o 140 proc. więcej niż rok wcześniej.

Większość z samochodów z napędem elektrycznym jeżdżących po polskich drogach (według danych IBRM Samar) hybrydy typu plug-in (51,7 proc.), a pozostałe to auta całkowicie elektryczne (48,3 proc.).

Jak prognozują autorzy raportu "Polish EV Outlook", liczba aut z napędem elektrycznym będzie rosnąć coraz szybciej. Badacze rynku przeanalizowali kilka scenariuszy (od bardzo optymistycznego do pesymistycznego), a wedle tego realistycznego wyliczyli, że flota samochodów BEV (całkowicie elektrycznych) w 2025 roku będzie liczyć aż 317 tys. pojazdów. Nieco mniej, bo ponad 204 tys. będzie hybryd typu plug-in (PHEV). Łącznie daje to liczbę ponad pół miliona samochodów z napędem elektrycznym.

Co jednak istotne, założenia te będą poprawne, o ile wprowadzone zostaną wyższe niż w 2020 roku dotacje dla aut elektrycznych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Bez takiego wsparcia park aut elektrycznych będzie aż dwukrotnie mniejszy. Co więcej, dzięki dobrym zachętom finansowym liczba samochodów elektrycznych w 2030 roku powinna zbliżyć się do miliona egzemplarzy.

W scenariuszu realistycznym, zakładającym wprowadzenie subsydiów w postaci dotacji z NFOŚiGW w podwyższonej wysokości względem uruchomionych w 2020 r. programów pilotażowych, polski park samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w roku 2025 może liczyć ok. 317 tys. szt. Bez takiego wsparcia będzie niemal dwukrotnie mniejszy. Dzięki zoptymalizowaniu zachęt natury finansowej, w 2030 r. skumulowana liczba rejestracji BEV może przekroczyć 955 tys. szt. Łącznie z hybrydami typu plug-in (PHEV), których park w Polsce prognozujemy w 2025 r. na ponad 204 tys. szt., a w 2030 r. na 653 tys., za 10 lat po polskich drogach może jeździć nawet 1,6 mln samochodów z napędem elektrycznym

- powiedział Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA cytowany w komunikacie.

Jak wyliczyli autorzy Polish EV Outlook" obecnie na polskim rynku można kupić 53 modele samochodów elektrycznych i nieco więcej, bo 67 hybryd typu plug-in. Wybór jest więc całkiem spory. Zaznaczają, że najpopularniejsze wśród polskich użytkowników w 2020 roku były samochody przestępne cenowo. Najwyższe lokaty zajmują Skoda CITIGOe IV, Nissan LEAF i Renault ZOE.