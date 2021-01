Koniec z naklejką na szybie i kartą pojazdu, czyli na co czekamy w pakiecie deregulacyjnym

Co to jest pakiet deregulacyjny?

Tak wyczekiwana przez polskich kierowców nowelizacja jest przeprowadzona w formie ustawy z 14 sierpnia 2020 roku i dotyczy ustaw: "Prawo u ruchu drogowym" oraz innych, określanych wspólnie jako "pakiet deregulacyjny". Jej głównym celem jest ułatwienie życia właścicielom samochodów i kierowcom przez uproszczenie licznych procedur i ograniczenie liczby krążących w obiegu dokumentów. Wejście w życie poszczególnych zmian jest rozłożone w czasie. Duża paczka nowych przepisów zaczęła obowiązywać czwartego i piątego grudnia 2020 r.

Pakiet deregulacyjny. Na co czekamy?

Zanim przejdziemy do grudniowych nowości, to warto przypomnieć na co jeszcze czekamy. Wielu kierowców traktuje pakiet deregulacyjny jako całość, a to prowadzi do nieporozumień. Wejście w życie nowych przepisów na początku grudnia wcale nie oznacza, że cały pakiet już działa. Przykłady? Nieprawdą jest, że zniknął już obowiązek naklejania na szybę naklejki rejestracyjnej albo że można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne samochodu bez względu na poprzednie miejsce rejestracji. Na co czekamy? Oto najważniejsze zmiany z orientacyjnymi datami:

Sporo poczekamy na koniec wydawania naklejek kontrolnych oraz karty pojazdu. To 24 miesiące od ogłoszenia pakietu deregulacyjnego, czyli 4 września 2022 r.

Niestety, nie potrafimy wam jeszcze podać, kiedy będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne bez względu na poprzednie miejsce zarejestrowania. A to zmiana, na którą czeka wielu Polaków. Tu czekamy na decyzję właściwego ministra.

Ustawa przewiduje także możliwość rejestracji pojazdu w imieniu kupującego przez firmę zajmującą się sprzedażą nowych samochodów.

Czekamy też na konkrety przy możliwości czasowego wycofania z ruchu samochodu.

A co już wprowadzono? Od 4 grudnia nie musisz przejmować się pieczątkami

Od października 2018 r. nie musimy wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego, a wszystkie zawarte w nim informacje policjant podczas kontroli może sprawdzić w systemie informatycznym. Także te o przeglądzie technicznym. Mimo to musieliśmy wymieniać dowód rejestracyjny, kiedy skończyło się w nim miejsce na pieczątki, a tych w nowym wzorze jest tylko sześć.

Od 4 grudnia 2020 r. nie trzeba wymieniać dowodu w takiej sytuacji. Jeśli nie mamy już miejsca na kolejne pieczątki, to diagnosta po prostu wpisze wynik do systemu, a nam da specjalne oświadczenie. Będzie ono wystarczające. Podczas ewentualnej sprzedaży samochodu, któremu w dowodzie skończy się miejsce na pieczątki, będziemy mieli obowiązek przekazać nabywcy właśnie to oświadczenie.

Koniec pieczątek w dowodzie rejestracyjnym fot. Filip Trusz

Pakiet deregulacyjny 4 grudnia 2020 r. Możesz zarejestrować samochód poza swoim urzędem

Również 4 grudnia 2020 r. zniknął obowiązek rejestracji samochodu w miejscu zamieszkania. Wcześniej taką sprawą musiał zająć się starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Po zmianach można zarejestrować pojazd w starostwie właściwym dla miejsca zamieszkania lub czasowego zamieszkania. Zniknął także obowiązek wyrejestrowania samochodu, który wywożony jest za granicę. Musiał to zrobić jego właściciel. Po wejściu w życie zmian zajmuje się tym starostwo w momencie, kiedy wydane zostanie pozwolenie czasowe w celu wywozu pojazdu za granicę.

Koniec z małymi tablicami, do samochodów którym się nie należą

Małe tablice wprowadzono z myślą o samochodach, które producenci przystosowali do innych przepisów, niż te które obowiązują w Europie. Przede wszystkim chodzi o pojazdy ściągnięte z USA i Japonii - tam używane są małe tablice. Wielu kierowców jednak montuje ja na zwykłych autach, ponieważ, ich zdaniem, prezentują się znacznie lepiej.

Do tej pory brakowało kary dla takich kierowców. Od 4 grudnia 2020 r. samochód, który ma wnękę na dużą tablicę rejestracyjną, a zamontowaną ma małą nie przejdzie badania technicznego. Ma to dotyczyć także samochodów, w których kierowcy bardzo nie chcą montować tablicy z przodu (znowu względy wizualne) i kładą ją na podszybiu.

Od 5 grudnia 2020 r. koniec z wożeniem prawa jazdy

Nowy przepis obowiązuje od 5 grudnia 2020 r., więc warto o nim przypomnieć. W świetle nowych przepisów podczas kontroli policji nie musimy mieć przy sobie prawa jazdy. Do tej pory brak dokumentu wiązał się z mandatem w wysokości 50 zł. Teraz kierowcom to już nie grozi. Co więcej - nie musimy mieć nawet zainstalowanej aplikacji mObywatel. Policja poprzez terminale w radiowozach może sprawdzić, czy uprawnienia kierowcy zgadzają się z tymi, które deklaruje.

