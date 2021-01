W Warszawie pojawią się nowe karetki pogotowia. Przygotowano je na bazie Fiata Ducato

Zobacz wideo Prof. Matyja: Od 30 lat mówimy, że kadry medycznej w Polsce jest coraz mniej

Na ulice Warszawy wyjedzie łącznie 16 pojazdów pogotowia ratunkowego, które w 2020 roku zostały zakupione przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie.

Kolejne 10 nowoczesnych karetek na bazie Fiata Ducato

Pierwsze sześć sztuk trafiło już do służby pod koniec 2020 roku. Teraz wydano kolejnych 10 pojazdów, które w najbliższym czasie zaczną pomagać pacjentom w stolicy. Mają być wykorzystywane do ratowania w najcięższych przypadkach zagrożenia życia. Również tych spowodowanych przez chorobę COVID-19.

Wszystkie 16 karetek zostało zbudowanych na bazie samochodu dostawczego Fiat Ducato i dostosowanych do standardu ambulansu typu C, czyli najbardziej zaawansowanego z możliwych. Przerobieniem pojazdów na ambulanse zajęła się polska firma AMZ-Kutno S.A.

Warszawa. Nowe ambulanse na bazie Fiatów Ducato fot. materiały prasowe / Stellantis

Karetki powstałe na bazie Fiata Ducato fabrycznie wyposażone są m.in. w systemy bezpieczeństwa, takie jak ABS, ASR (system kontroli trakcji), EBD (skraca drogę hamowania) czy ESP (stabilizuje tor jazdy). Ponadto zarówno z przodu, jak i z tyłu mają założone wentylowane hamulce.

W każdym Ducato dostosowanym na potrzeby medyków znajduje się mobilny defibrylator z możliwością teletransmisji danych do centrum (może zostać wykorzystany do przeprowadzenia zdalnej konsultacji lekarza jeszcze w drodze do szpitala), transporter, nosze oraz urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

Dodatkowo na pokładzie karetki do dyspozycji ratowników oddano trzy niezależne instalacje elektryczne (dwa o napięciu 230V i jedno 12V), instalację tlenową, system oświetlenia oparty o diody LED oraz automatyczną klimatyzację i ogrzewanie. Wewnątrz karetek znajdują się dwa miejsca siedzące w przedziale medycznym, oddzielone przegrodą z oknem od kabiny kierowcy.

Karetki mają szczególnie przydać się zwłaszcza teraz, podczas pandemii koronawirusa. Jak podaje WSPRiTS, nie dość, że od początku pandemii w Warszawie zwiększyła się liczba podejmowanych interwencji, to jeszcze dodatkowe transporty chorych na COVID-19 wymagają wykorzystania większej liczby karetek.