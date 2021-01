Warszawa. Na moście Poniatowskiego stanie sześć fotoradarów. Mają poprawić bezpieczeństwo

Taką informację Rafał Trzaskowski opublikował na swoim koncie w portalu Twitter 20 stycznia 2021 roku. Mimo mało oficjalnego kanału komunikacji można ją uznać za wiążącą. Prezydent zdradził szczegóły procesu realizacji tego zobowiązania. Urządzenia mierzące prędkość i robiące zdjęcia kierowcom, którzy łamią przepisy, dostarczy i zainstaluje firma Lifor. Producent z Bytomia specjalizuje się ich produkcji.

Dlaczego aż sześć fotoradarów musi stanąć na popularnym Poniatoszczaku? Ze względu na historyczną konstrukcję to nie tylko najstarsza będąca w użytkowaniu przeprawa przez Wisłę na terenie Warszawy, ale również najmniej bezpieczna. Dwie jezdnie mają po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. To może skłaniać kierowców do przekraczania prędkości, mimo że jeden z nich jest zarezerwowany dla miejskich autobusów.

Fotoradary mają powstrzymać te zapędy. Pasy poprowadzone w obie strony są wąskie i pozbawione pobocza, a od chodników oddzielają je wysokie krawężniki. W dodatku są na nim dość ostre zakręty na wysokości wieżyc mostu, a chodniki dla pieszych i rowerzystów - bardzo wąskie.

Takie warunki połączone z nieprzestrzeganiem przez kierowców obowiązującego ograniczenia prędkości do 50 km/h może powodować niebezpieczne sytuacje.

Most Poniatowskiego jest uroczy, ale dość niebezpieczny

W 2018 roku na moście Poniatowskiego zginęła młoda rowerzystka, która zjechała z chodnika wprost pod nadjeżdżający samochód. Sąd uznał, że kierowca był niewinny i nie przekroczył dozwolonej prędkości. Wielu jednak to robi, co podwyższa poziom ryzyka. Fotoradary mają temu zapobiec.

Prezydent nie zdradził jaka będzie ich konfiguracja na moście Poniatowskiego, czy zostaną umieszczone po trzy pary urządzeń mierzących prędkość w obie strony, czy raczej fotoradary, których ustawienie można regulować. Niezależnie od tego sześć urządzeń pomiarowych to duża liczba, bo most ma zaledwie nieco ponad 500 metrów długości, a cała trasa mostowa z dojazdami około 3,5 km.

Most Poniatowskiego powstawał w latach 1904-1914, a obecną nazwę otrzymał w 1917 roku. Stojące na jego obu krańcach wieżyce awaryjnie miały pełnić funkcję obronną. Teraz są przyczyną niebezpiecznych zwężeń.

Most był częściowo wysadzony przez Rosjan w 1915 roku, a potem zburzony w czasie wojny przez niemieckie wojsko w 1944 roku. Został odbudowany zgodnie z oryginalnymi planami i ponownie oddany do użytku 1946 roku. Od tej pory nieprzerwanie służy warszawiakom.

Unikatowe zdjęcia z przebudowy Mostu Poniatowskiego