Nowa Toyota Corolla - jeden z najlepszych kompaktów na rynku

Nowa Toyota Corolla gościła w naszej redakcji już kilkukrotnie i, co tu ukrywać, z miejsca zameldowała się na liście naszych ulubionych kompaktów. Kto nie jeździł w redakcji nową Corollą, to ją chwalił. Nic dziwnego, w końcu to jeden z najporządniejszych... po prostu najlepszych samochodów segmentu C, jakie możemy teraz kupić w Polsce. Nie jest może tak przestronna jak główni konkurenci, a jej multimedia wciąż są przestarzałe, ale nadrabia oszczędnymi układami hybrydowymi i przednią częścią kabiny, w której projektanci zostawili sporo przycisków. Ma kilka wad, ale też mnóstwo zalet. I to te drugie przeważają w oczach polskich kierowców, co widać w statystykach sprzedaży tej klasy - Octavia i Corolla, a potem długo nic. Oba auta to także absolutne bestsellery bez podziału na kategorie.

Pełnoprawny test nowej Corolli z mocnym, 184-konnym napędem hybrydowym, którego sercem jest benzynowy silnik 2.0 możecie zobaczyć poniżej. My dzisiaj skupimy się na najnowszej odmianie Toyoty.

Zobacz wideo Nasz TEST. Popularny japoński kompakt w wersji hybrydowej. Czy Corolla w końcu nabrała charakteru?

Toyota Corolla TREK. Co to w ogóle za samochód?

Toyota Corolla TREK znakomicie wpisuje się w modę na uterenowione samochody. Wcale nie trzeba przecież sięgać po SUV-a czy crossovera, żeby mieć tak stylizowane auto. Volkswagen oferuje wersje Alltrack swoich klasycznych modeli, Skoda nazywa je Scout, Ford - Active, a Toyota? Do Polski właśnie przyjechała Corolla w wydaniu TREK. I to ją widzicie na zdjęciach.

Skąd wzięła się nazwa? Japońska marka nawiązała współpracę z firmą Trek Bicycle, jednym z najpopularniejszych producentów rowerów. Obie firmy podpisały umowę, na mocy której Corolla TREK będzie oficjalnym samochodem technicznym męskich i żeńskich grup kolarskich Trek-Segafredo World Tour w czasie wyścigów kolarskich w Europie.

Toyota Corolla TREK 2.0 Hybrid fot. Filip Trusz

Toyota Corolla TREK 2.0 Hybrid. Jedziemy w teren?

W uterenowionej wersji nie mogło oczywiście zabraknąć odpowiedniego makijażu - stąd piękne felgi, czarne nakładki na nadkola oraz osłony podwozia. Pakiet obejmuje także przyciemniane tylne szyby, światła przeciwmgielne i przednie światła LED. Toyota Corolla nie jest dostępna z napędem 4x4, ale w walce z dziurami i gorszą nawierzchnią wersji TREK pomóc ma podniesione o 20 mm zawieszenie. Specjalną wersję rozpoznamy we wnętrzu po dwukolorowych obiciach foteli (taki wzór dostępny jest tylko tu), oznaczeniach na progach oraz elementach dekoracyjnych, które imitują drewno.

Toyota Corolla TREK 2.0 Hybrid fot. Filip Trusz

Toyota Corolla TREK 2.0 Hybrid fot. Filip Trusz

Ile kosztuje Toyota Corolla TREK?

Wersja TREK dostępna jest tylko w nadwoziu kombi i tylko z hybrydami. To jedna z wyższych odmian Corolli, w cenniku plasuje się nad wersjami Active oraz Comfort, a także zawiera część wyposażenia z pakietów Style i Tech. Standardem jest m.in.: podniesione zawieszenie, bezprzewodowe ładowanie telefonu, bezkluczykowy dostęp, przednie i tylne czujniki parkowania, LED-y, automatyczna dwustrefowa klimatyzacja, system multimedialny Toyota Touch 2 z 8-calowym ekranem i obsługą Apple CarPlay/Android Auto, kamera cofania oraz cały zestaw systemów bezpieczeństwa. Toyota Corolla TREK kosztuje:

1.8 Hybrid 122 KM e-CVT - od 121 900 zł,

2.0 Hybrid Dynamic Force 184 KM e-CVT - od 130 900 zł.

Toyota Corolla TREK 2.0 Hybrid fot. Filip Trusz

Toyota Corolla TREK 2.0 Hybrid - opinia Moto.pl. Podsumowanie

Toyota Corolla TREK to dokładnie ta sama Corolla, która od jakiegoś czasu szturmem zdobywa polski rynek. Jedyną zauważalną (poważną) różnicą jest tak naprawdę podniesione o 2 cm zawieszenie, które rzeczywiście może pomóc w walce z dziurami na drodze gorszej jakości lub złośliwymi krawężnikami. Cała reszta pozostała bez zmian. Mamy tu więc do czynienia z dopracowanym i zadziwiająco oszczędnym kompaktem. Jeśli podobają wam się uterenowione wersje, to TREK z pewnością przypadnie wam do gustu. Kilka dodatków sprawia, że to, obok GR Sport, zdecydowanie najciekawsze wizualnie wcielenie Corolli. Modny wygląd nie odebrał nic z zalet modelu.

