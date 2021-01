Kolejne miasto z podwyżkami cen parkowania. Katowice - nawet 5 zł/h dla mieszkańców, 10 zł/h dla przyjezdnych

Pozostawienie samochodu w centrum Katowic na cały obecnie dzień kosztuje 17,20 zł. Po podwyżkach opłata ta ma wzrosnąć do 25,80 zł. Marcin Krupa, prezydent Katowic zapowiedział, że miasto stawia na zrównoważony transport przyjazny dla pieszych, rowerzystów, pasażerów komunikacji oraz kierowców.

W ubiegłym roku otwarte zostały dwa duże parkingi typu "park and ride" w Brynowie i Zawodziu, a od 2018 r. kierowcy mają do dyspozycji taki obiekt w Ligocie. Parkingi typu "park and ride" mają zachęcić kierowców do wjazdu do centrum miasta komunikacją miejską.

Podwyżki cen parkowania

Aktualnie w Katowicach za za postój w centrum miasta płacimy:

2,00 zł za postój do godziny,

2,40 zł za drugą rozpoczętą godzinę postoju,

2,80 zł za trzecią rozpoczętą godzinę postoju,

2,00 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę postoju.

Po wprowadzeniu podwyżek, opłaty dla kierowców mają wzrosnąć do:

3,00 zł za postój do godziny,

3,60 zł za drugą rozpoczętą godzinę postoju,

4,20 zł za trzecią rozpoczętą godzinę postoju,

3,00 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę postoju.

Katowicki system poboru opłat został niedawno zmodernizowany. Dzięki temu możliwe jest opłacenie postoju nie tylko gotówką lub kartą płatniczą, ale także za pośrednictwem aplikacji mobilnych takich jak SkyCash, mPay, Pango, moBilet czy ePark. Dla mieszkańców Katowic przewidziane są niższe opłaty.

Podwyżki są w dużej mierze spowodowane dużą liczbą kierowców spoza Katowic. Obecnie do miasta w ciągu doby wjeżdża średnio 123 tys. pojazdów z rejestracjami miast sąsiadujących. Stąd decyzja o przemodelowaniu polityki parkingowej. Podwyżka cen ma zachęcić większą część kierowców do pozostawienia samochodów na parkingach typu "park and ride" i wjechania do centrum komunikacją miejską. Dzięki temu mieszkańcy załatwiając sprawy w centrum z łatwością znajdą miejsce do zaparkowania. Dodatkowo osoby mieszkające w samym centrum będą mogły parkować samochody pod swoimi domami.

5 zł dla mieszkańców, 10 zł dla przyjezdnych

Dodatkową zmianą ma być wprowadzenie na dużym parkingu przy tzw. Strefie Kultury opłat za postój. To duży parking (ma kilkaset miejsc) w sąsiedztwie Spodka, Międzynarodowego Centrum Kongresowego, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego. Na tym parkingu cennik opłat ma wyglądać inaczej niż w samym centrum. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami godzina postoju dla osób spoza Katowic ma kosztować 10 zł. Mieszkańcy posiadający Katowicką Kartę Mieszkańca zapłacą 5 zł za godzinę.

