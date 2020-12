Od stycznia zmiany w parkowaniu w Warszawie. Drożej, nowe godziny i strefy, ale jeden pomysł nie przeszedł

Już we wrześniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiadał podwyżki cen parkowania. Pojawiły się także nowe Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (na Woli i Pradze-Północ) i wyższe mandaty za brak opłaconego biletu. Od stycznia stołecznych kierowców czeka sporo zmian.

REKLAMA

Zobacz wideo

Wyższe stawki w parkomatach

Przede wszystkim wzrosną opłaty za postój w SPPN (Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego). Aktualne stawki, które obowiązują do 3 stycznia to:

3 zł za pierwszą godzinę postoju,

3,60 zł za drugą,

4,20 za trzecią,

3 zł za czwartą i kolejne godziny postoju.

Od 4 stycznia 2021 r. kierowcy zapłacą więcej:

3,90 zł za pierwszą,

4,60 zł za drugą,

5,50 zł za trzecią

3,90 zł za czwartą i kolejne.

Wzrosną opłaty za parkowanie i abonament. 1200 zamiast 30 zł za drugi samochód

Za postój zapłacimy w godzinach 8-20

To nie koniec zmian. Obecnie opłatę za postój należy wnieść w godzinach 8-18. Od nowego roku czas ten ma zostać wydłużony do godziny 20. Urzędnicy argumentują to zmieniającym się trybem życia. Znaczna część osób nie wraca po pracy prosto do domu, tylko załatwia sprawy na mieście. A to utrudnia zaparkowanie mieszkańcom posiadającym abonament.

Wyższe mandaty już od września

Przypominamy, że od 7 września 2020 r. obowiązują także nowe stawki mandatów za brak opłaconego postoju. Jeszcze do niedawna Warszawa miała jedne z najniższych w Polsce kar finansowych za brak opłaconego postoju w centrum miasta. Stawkę 50 zł mandatu ustalono w 2003 roku, czyli 17 lat temu. Przez długi czas wielu kierowców unikało opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN), bo mandat w wysokości 50 zł był nieznacznie wyższy od opłaty za cały dzień postoju (10 godzin). Dlatego we wrześniu zapadła decyzja o podniesieniu kwoty mandatu do 250 zł.

Zgodnie z zapowiedzią Warszawa urealnia opłatę za tzw. mandat dla kierowców, którzy unikają płacenia za parkowanie w SPPN. Od 7 września kara za brak biletu wzrośnie z 50 zł do 250 zł. To ważna zmiana, dziękuję Radzie Miasta za poparcie nowelizacji tej uchwały

- mówił prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.

Zatem zgodnie z nowymi stawkami, mandat za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wynosi 250 zł. Wyjątkiem jest sytuacja, w której kierowca opłaci karę w ciągu 7 dni - wtedy zapłaci 170 zł.

Mandat za parkowanie, Warszawa Urząd Miasta Warszawa

Nowe strefy płatnego parkowania

Również od września rozszerzona jest Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN). Parkomaty pojawiły się na Pradze-Północ i Woli. Więcej o nowych strefach płatnego parkowania pisaliśmy w poniższym artykule:

Nowe strefy płatnego parkowania w Warszawie. Od września kierowcy zapłacą za postój na Pradze i Woli

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, Warszawa ZDM

Nie będzie wyższego abonamentu dla mieszkańców

Abonament mieszkańca przysługuje każdej osobie zameldowanej na obszarze SPPN. Jednej osobie przysługuje abonament na jeden samochód, a pozwolenie wydawane jest na rok. Opłata abonamentowa za parkowanie pojazdu wynosi 30 zł rocznie. Od stycznia miały wzrosnąć opłaty za drugi i każdy kolejny samochód w rodzinie. Zamiast dotychczasowych 30 zł mieszkańcy mieli zapłacić 1200 zł. Ten przepis wskazany w uchwale rady miasta unieważnił wojewoda.

Miastu przysługuje prawo do odwołania się od decyzji wojewody, ale oznacza to w praktyce wstrzymanie zmian na kilkanaście miesięcy, do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd

- mówiła Karolina Gałecka, rzeczniczka stołecznego ratusza.

Skąd te podwyżki, wydłużenie godzin parkowania i rozszerzanie strefy płatnego postoju? Wszystko przez braki w miejskiej kasie. Szacuje się, że w 2020 roku Warszawa straci ponad 200 mln zł ze sprzedaży biletów komunikacji miejskich i blisko 80 mln zł za parkowanie w płatnych strefach. Radni szukają więc źródła przychodu.

Parkuj z głową, czyli najważniejsze zasady, mandaty i najczęstsze pytania