Szukanie miejsca na wielopoziomowym parkingu i poruszanie się w ciasnych przestrzeniach nie należy do przyjemności. Czynność ta staje się jeszcze bardziej kłopotliwa, jeśli masz duże auto i spieszysz się na samolot. Dzięki wspólnemu wysiłkowi trzech firm: Mercedesa, Boscha i firmy z branży parkingowej APCOA, samochód załatwi tę sprawę samodzielnie.

Nowy Mercedes klasy S (model W223) został przygotowany do autonomicznej jazdy poziomu trzeciego i czwartego. To pierwszy samochód na rynku o tak dużych możliwościach. Poziom trzeci oznacza, że w pewnych warunkach może poruszać się samodzielnie, ale wciąż pod kontrolą kierowcy. Czwarty poziom umożliwia w pełni autonomiczną jazdę bez nadzoru kierowcy, ale tylko w lokalizacjach, w których jest to dopuszczone.

Nowa funkcja Mercedesa klasy S to AVP - Automated Valet Parking

Jednym z pierwszych miejsc na świecie, w których dozwolona jest autonomiczna jazda, stanie się poziom P6 parkingu podziemnego przy lotnisku w Stuttgarcie. Jego teren został przygotowany do w pełni autonomicznej jazdy i wkrótce ruszą testy. W inteligentną infrastrukturę, która to umożliwia wyposażył ją Bosch. Oprogramowanie APCOA FLOW kontroluje ten system.

Nowy Mercedes klasy S jest wyposażony w system Intelligent Park Pilot, który w pewnych warunkach pozwala skorzystać z takiej możliwości. Nową funkcję nazwano Automated Valet Parking, czyli po prostu automatyczny parkingowy.

Kierowca po zostawieniu samochodu w wyznaczonym miejscu będzie mógł popędzić na lotnisko. Resztą zajmą się komputery. Nie chodzi jedynie o zaparkowanie w ciasnym miejscu, ale znalezienie wolnej przestrzeni i bezpieczne pokonanie trasy, która do niej prowadzi.

Tak zaawansowana automatyka jest możliwa nie tylko z powodu licznych czujników i kamer, w które został zaopatrzony nowy luksusowy Mercedes, ale przede wszystkim dzięki możliwości komunikacji samochodu z infrastrukturą parkingową. Kamery monitorują przestrzeń, a oprogramowanie znajduje wolne miejsce i następnie prowadzi do niego samochód.

Ten pilotażowy program jest nie tylko sposobem na dowartościowanie właścicieli nowego i kosztownego modelu Mercedesa, ale przede wszystkim polem testowym dla nowej technologii. Dane zebrane przy tej okazji będzie można wykorzystać do wdrożenia jej na szeroką skalę w przyszłości.

Mercedes klasy S fot. Global Communications Mercedes-Benz Cars & Vans