ITD wybrała się na zakupy. Inspekcja dostanie 16 mobilnych stacji diagnostycznych

Do tej pory w szeregach Inspekcji Transportu Drogowego były zaledwie trzy mobilne stacje diagnostyczne, które pozwalały na znacznie szczegółową kontrolę pojazdów. Niebawem do tego grona dołączą kolejne, co ma pozwolić Inspekcji na znacznie bardziej efektywne działanie.

ITD poinformowała właśnie o podpisaniu opiewającej na ponad 30 mln zł umowy z polskim konsorcjum W.S.O.P Sp. z o.o. i Gibas Service Center Sp. z o.o. na dostawę 16 mobilnych stacji diagnostycznych. W cenie znalazło się również przeprowadzenie szkoleń dla inspektorów WITD z zakresu obsługi urządzeń.

ITD kupiło 16 mobilnych stacji diagnostycznych

Wszystkie stacje diagnostyczne będą wyposażone m.in. w szarpaki hydrauliczne, czytniki EOBD, dymomierze, analizatory spalin czy mierniki poziomu dźwięku - wymienia ITD. Mają pozwolić na wykonanie bardzo szczegółowych badań w niemal dowolnym miejscu, np. przy drodze.

Umowa zakłada, że stacje będą w pełni zautomatyzowane i mają zajmować niewiele przestrzeni. Ich rozłożenie za pomocą przeznaczonych do tego urządzeń będzie trwało nie więcej niż 20 minut. Co więcej, stacje będą dwustronne (pojazdy będą mogły wjechać od dowolnej strony), a ich transportem zajmą się specjalnie przystosowane do tego celu ciężarówki.

Wyposażenie mobilnych jednostek diagnostycznych umożliwi inspektorom przeprowadzenie kompleksowej kontroli stanu technicznego pojazdów. Sprawdzony zostanie nie tylko układ kierowniczy, hamulcowy czy stan zawieszenia, ale możliwa będzie również diagnostyka układów bezpieczeństwa i elektroniki odpowiedzialnej za ochronę środowiska. Zastosowane rozwiązania umożliwią rozpoznanie błędów i usterek w większości pojazdów ciężarowych oraz autobusów

- mówi Mariusz Kurczyński, dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego GITD cytowany w komunikacie Inspekcji.

16 mobilnych jednostek diagnostycznych w szeregach ITD fot. Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Mobilne stacje mają zostać dostosowane do potrzeb ITD, dlatego wykonawca ma na początku dostarczyć Inspekcji prototyp stacji, który zostanie poddany testom i ocenie ITD. Pierwsze już gotowe jednostki diagnostyczne mają trafić w ręce "Krokodyli" w drugiej połowie 2021 roku. Realizacja zamówienia potrwa jednak do końca 2022 roku.

Mobilne stacje diagnostyczne znacznie bardziej skuteczne

ITD podkreśla, że mobilne stacje diagnostyczne pozwalają na znacznie bardziej skuteczne wykrywanie nieprawidłowości niż tradycyjne kontrole na drodze. Wykorzystanie trzech urządzeń, którymi inspektorzy już dysponują skończyło się (od 2011 roku) zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych pojazdów w 41 proc. przypadków. Tradycyjne kontrole drogowe (bez wykorzystania mobilnych stacji) tylko w 7,15 proc. kończyły się zatrzymaniem dokumentów.

Jak tłumaczy ITD, zakup urządzeń jest też odpowiedzią na proces wdrożenia w Polsce unijnej dyrektywy 2014/47/UE, która zakłada wprowadzenie w krajach UE systemu kontroli drogowych stanu technicznego części pojazdów użytkowych. Zdaniem ITD, zakup mobilnych stacji diagnostycznych zwiększy szybkość, efektywność i dokładność prowadzonych działań oraz pozwoli na wykrycie większej liczby pojazdów niebezpiecznych dla innych uczestników ruchu i środowiska.