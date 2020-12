Most Południowy otwarty. Ważna część obwodnicy Warszawy została oddana do użytku

To najdłuższy most w stolicy oraz istotny element Południowej Obwodnicy Warszawy. Czekaliśmy na niego 3,5 roku. Premier Mateusz Morawiecki tuż przed świętami otworzył Most Południowy nad Wisłą. W kolejce czeka prowadzący do niego tunel pod dzielnicą Ursynów.

