Policja ma 110 nowych radiowozów. Część z nich jest elektryczna

Wszystkie nowe auta dostarczone przez Hyundaia będą pełnić rolę oznakowanych radiowozów i zajmować się patrolowaniem polskich ulic. Samochody, które trafiły do polskiej policji, należą do modnej klasy SUV. Egzemplarze Hyundaia Tucson poprzedniej generacji mają napęd na cztery koła i silnik benzynowy z turbodoładowaniem. Jednostka napędowa 1.6 T-GDI rozwija moc 177 KM, a moment obrotowy jest przekazywany przez ręczną skrzynię biegów.

Nowe auta dołączyły do niedawno odebranych przez policję dziesięciu sztuk modelu Hyundai Kona z napędem elektrycznym. One również zostały radiowozami i zajmują się pilnowaniem porządku na miejskich ulicach.

Hyundai Kona w wersji elektrycznej ma silnik o mocy 136 lub 204 KM i akumulatory dające zasięg aż do 449 km, który wystarczy im na dłuższy czas. Nie można zapomnieć o niepowtarzalnym wyglądzie.

Policyjny Hyundai Tucson fot. Hyundai/KONRAD SKURA

Dostarczone samochody klasy SUV mają większy prześwit, a model Tucson również napęd na obie osie. To pozwoli im dotrzeć w miejsca niedostępne dla zwykłych osobowych radiowozów. Samochody zostały dostarczone do wojewódzkich komend policji w całej Polsce. Są wyposażone zgodnie z wytycznymi policji.

Mają nowoczesne stroboskopowe "koguty", radiostacje, głośniki emitujące sygnały dźwiękowe, awaryjne wyłączniki zasilania i standardowe oznakowanie. Dodatkowo na życzenie policji Hyundaie Tucson zostały wyposażone przez producenta w napęd na cztery koła, automatyczną klimatyzację, czujniki parkowania, komplet poduszek powietrznych oraz inne wymagane dodatki.

Policyjne Hyundaie Tucson to modele poprzedniej generacji

Dostarczone do policji SUV-y Hyundai Tucson to fabrycznie nowe modele trzeciej generacji, wytwarzanej od 2015 roku i właśnie zastąpionej przez Tucsona numer cztery. Nie ma w tym nic złego.

Samochody ze schyłku cyklu produkcyjnego są mniej nowoczesne, ale maksymalnie dopracowane, bezawaryjne oraz, co ma istotne znaczenie w przypadku przetargów, znacznie tańsze. Tucsony zostały wyprodukowane w zakładach koncernu zlokalizowanych w Czechach, nieopodal granicy z Polską. Z pewnością będą służyć w policji przez wiele lat.

W ostatnich latach polski przedstawiciel koreańskiego koncernu jest jednym z ważniejszych dostawców samochodów do policji. Hyundai dostarczył ponad tysiąc samochodów, około 500 z nich wciąż jeździ po drogach. Część z nich to nieoznakowane radiowozy, pozostałe pełnią funkcję wozów patrolowych. Większość z nich to modele i20 oraz i30 z nadwoziem hatchback i kombi.

Znamy je z polskich ulic. Niedługo przyzwyczaimy się również do efektownych SUV-ów Hyundai Tucson, które rozpoczynają służbę w komendach na terenie całego kraju. Będą pomagać policjantom pełnić czynności służbowe, patrolować ulice, podejmować interwencje i kontrolować zasady ruchu drogowego. Zgodnie z nowym hasłem policji będą pomagać obywatelom oraz ich chronić.

