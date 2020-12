Ruszyła budowa kolejnej obwodnicy w województwie warmińsko-mazurskim. Kierowcy ominą Smolajny

Podpisano umowę na budowę obwodnicy Smolajn. Będzie biegła w ciągu drogi krajowej nr 51. Kontrakt o wartości blisko 26 mln zł zrealizuje firma Budimex. Prace potrwają 16 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych), zatem kierowcy pojadą nową trasą w październiku 2022 roku. Budowa obwodnicy Smolajn jest realizowana w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic.

Podpisujemy kolejną umowę na realizację zadania z Programu budowy 100 obwodnic. Następne podpiszemy już wkrótce. Dzięki inwestycjom z tego rządowego Programu poprawiamy bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz komfort życia mieszkańców. Rezultaty inwestycji, na realizację której podpisujemy dziś umowę, zobaczymy już za niecałe dwa lata. Budowa obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51 jest realizowana w systemie tradycyjnym. Wykonawca w oparciu o przygotowaną wcześniej dokumentację będzie mógł najpóźniej wiosną przystąpić do prac budowlanych

- powiedział Tomasz Żuchowski, szef GDDKiA.

Zakres zadania

Obwodnica Smolajn będzie miała długość 1,76 km. Trasa częściowo będzie biegła w istniejącym śladzie drogi krajowej nr 51, a częściowo zostanie wyznaczona od nowa. Zostaną także wybudowane dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Sens obwodnicy

Droga krajowa nr 51 w tym rejonie stanowi północny wylot z Olsztyna w kierunku granicy państwa. Podstawowym celem budowy obwodnicy jest poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa podróżnych i mieszkańców przez wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze Smolajn. Pozwoli to odciążyć układ komunikacyjny i zwiększy przepustowość w samej miejscowości. Inwestycja poprawi też warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

DK51 Smolajny GDDKiA

Program budowy 100 obwodnic

Budowa obwodnicy Smolajn to kolejne w województwie warmińsko-mazurskim zadanie realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach programu, oprócz obwodnicy Smolajn, do 2030 roku powstaną obwodnice Olsztyna i Dywit, Gąsek, Pisza oraz Szczytna. W ramach Programu powstanie w sumie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

DK51 - obwodnica Smolajn GDDKiA