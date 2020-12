Zmiana organizacji ruchu na autostradzie A1. Ułatwienia dla kierowców pod Częstochową

Rozpoczęły się zmiany w organizacji ruchu na placu budowy autostrady A1. Udostępniono sześć kilometrów nowej jezdni od okolic węzła Mykanów do początku obwodnicy Częstochowy i kolejne sześć kilometrów w okolicy Radomska (z kompletnym węzłem). Na odcinku od Kamieńska do Radomska kierowcy mogą już korzystać z dwóch pasów ruchu w każdym kierunku.

Autostrada A1. Pierwszy nowy odcinek z ruchem 2+2 już dla kierowców [MAPA]

Pierwsze betonowe odcinki nowej jezdni A1 udostępniono kierowcom pod koniec sierpnia. Najpierw pięć kilometrów od węzła Radomsko do mostu na Warcie, potem ponad 10 km od Tuszyna do Piotrowa Trybunalskiego. We wrześniu oddano do ruchu kolejne fragmenty, a pod koniec października nowa jezdnia połączyła województwa łódzkie i śląskie. W listopadzie udostępniono kierowcom kolejne dwa krótsze odcinki, w tym cztery kilometry od Kruszyny do Grabowej w okolicy węzła Mykanów.

Pierwszy węzeł

W połowie grudnia oddano do ruchu także trasę na odcinku Kamieńsk - Radomsko. Mowa o około sześciokilometrowym odcinku wschodniej jezdni od Kamieńska w kierunku Katowic oraz węzła Radomsko, gdzie kierowcy mają do dyspozycji obie jezdnie i wszystkie łącznice. To pierwszy węzeł na przebudowywanym odcinku A1 pomiędzy Tuszynem i Częstochową, który ułatwi dojazd do DK42. Po przełożeniu ruchu na 16-kilometrowym odcinku przyszłej A1 od Kamieńska do Radomska, kierowcy zyskają możliwość jazdy dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach. Do ruchu oddany zostanie również wiadukt w ciągu obecnej DK42 nad budową A1, co umożliwi zlikwidowanie tymczasowego ronda oraz połączenie wschodniej jezdni przyszłej autostrady na granicy z odcinkiem Radomsko - granica województw łódzkiego i śląskiego. Wykonawca zadeklarował, że wszystkie prace zostaną ukończone do 24 grudnia. Tym samym od Wigilii kierowcy będą mieli do dyspozycji w jednym ciągu ponad 40 km nowej jezdni przyszłej A1 od Kamieńska do początku obwodnicy Częstochowy, na której będą po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Taka sama organizacja ruchu obowiązuje od końca listopada już na ok. 12 z blisko 16 km odcinka od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego.

GDDKiA zapewnia, że jeszcze w tym roku pojedziemy z Łodzi do Częstochowy nową jezdnią A1

Będzie jeszcze lepiej

W styczniu przyszłego roku na węźle Piotrków Trybunalski Zachód zlikwidowane zostanie małe rondo (po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wiaduktu w ciągu łącznicy zjazdowej z S8 na A1). W marcu zniknie rondo na węźle Piotrków Trybunalski Południe - najpoważniejszy spowalniacz ruchu na budowie A1. Wtedy kierowcy będą mieć do dyspozycji ponad 56 km nowej jezdni z 81 km docelowej autostrady A1 pomiędzy Tuszynem i Częstochową.

