Cała autostrada A1 ma być gotowa w 2022 r. GDDKiA obiecuje jednak, że kierowcy będą mogli pojechać A1 z Łodzi do Częstochowy jeszcze tym roku. Docelowo autostrada ma mieć po trzy pasy w każdą stronę. Do czasu zakończenia wszystkich prac ruch ma być puszczony na jedną jezdnię. Na zasadach tymczasowej organizacji ruchu zostaną wykorzystane trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Kierowcom zostaną udostępnione po dwa pasy ruchu w obu kierunkach.

Do końca roku celem jest przełożone ruchu na całym ciągu A1 od Tuszyna do Częstochowy. W sumie to ponad 80 km nowej jezdni na wszystkich pięciu odcinkach. Tak aby kierowcy mogli korzystać z bezpiecznej drogi, dwa pasy w każdą stronę

- komentuje p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Tomasz Żuchowski. Autostrada A1 to jedna z najważniejszych dróg w kraju. Jej planowana długość to 584 km i docelowo połączy północ (Gdańsk) z południem (przejście graniczne w Gorzyczkach). Ważniejsze miejscowości leżące przy trasie to Trójmiasto, Toruń, Łódź, Piotrków Trybunalski, Częstochowa i Katowice. Większość A1 jest już zbudowana (446 km). Drogowcom został do wykonania ostatni, zaznaczony na mapach, odcinek, który połączy Łódź (a dokładnie Tuszyn) z Częstochową.

Aktualna mapa A1 bbialecka

Obwodnica Częstochowy A1 - co się dzieje na placu budowy?

Obwodnica Częstochowy to wyjątkowo ważna inwestycja drogowa w tej części kraju. Było to wąskie gardło na trasie północ-południe. Kierowcy zawsze musieli się liczyć z ogromnymi korkami i opóźnieniami. Od końca zeszłego roku można ominąć miasto autostradą A1, co nie tylko znacznie upłynniło ruch, ale także podwyższyło komfort życia mieszkańców miasta. Przez Częstochowę przejeżdżały nie tylko samochody osobowe, ale także wspomniane ciężarówki. Zmniejszenie natężenia ruchu to także bezpieczeństwo pieszych.

Na obwodnicy wciąż trwają jednak prace i na niektórych odcinkach kierowcy muszą jechać 80 km/h. Kiedy droga ma być gotowa w stu procentach? Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przewiduje, że prace nad ukończeniem wszystkich elementów potrwają do końca 2021 r. Ostatnio GDDKiA informowała, że podpisano umową na realizację oświetlenia na węzłach: Częstochowa Północ, Częstochowa Jasna Góra, Częstochowa Blachownia oraz w rejonie Miejsc Obsługi Podróżnych Wierzchowisko oraz Gorzelanka.